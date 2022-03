Un chat abandonné dans un immeuble assume le rôle de parent auprès d'un chaton orphelin et avide d'amour

Depuis qu’ils se sont rencontrés, un chaton et un congénère plus âgé, tous 2 découverts seuls et mal en point, sont devenus inséparables. L’aîné a pris l’autre sous son aile, endossant instinctivement le rôle de parent bienveillant et protecteur.

Au Canada, une famille avait été interpellée par les miaulements de détresse d’un chaton qui s’était retrouvé sur sa propriété. Affamé et apeuré, le petit félin était seul ; il n’y avait ni sa mère ni le reste de la portée dans les parages.



Chatons Orphelins Montréal / Instagram

L’association locale Chatons Orphelins Montréal en a aussitôt été informée. Le petit félin a ainsi pu être pris en charge, puis confié à une famille d’accueil.

Le chaton, qui a été appelé Luxx, était craintif envers les humains et très maigre. Nourri au biberon et choyé, il a peu à peu repris des forces et du poids. Il ne supportait pas du tout la solitude et se mettait à pleurer dès qu’il avait besoin de compagnie et de tendresse.



Chatons Orphelins Montréal / Instagram

Quelques semaines plus tard, il était suffisamment grand et en bonne santé pour être présenté à ses congénères. L’un d’eux, répondant au nom d’Oscar, avait l’air d’avoir compris qu’il avait besoin d’aide et d’affection.



Chatons Orphelins Montréal / Instagram

Ce chat, qui avait 2 ans à l’époque, avait récemment été sauvé par Chatons Orphelins Montréal lui aussi. « Oscar avait été découvert dans un immeuble abandonné. Durant un certain temps, il errait dans le quartier en quête de nourriture et d’un abri. Nous pensons qu’il avait vécu là avec une famille avant d’y être délaissé », explique Céline Crom, membre de l’association, à Love Meow.

Inséparables depuis leur rencontre

Elle ajoute qu’Oscar adore les humains et se montre extrêmement attentionné envers les chatons. C'est donc tout naturellement qu’il s’est rapproché de Luxx.



Chatons Orphelins Montréal / Instagram

A leur rencontre, les 2 félins donnaient l’impression de se connaître depuis toujours. Aux côtés d’Oscar, Luxx a appris énormément de choses, comme grimper à l’arbre à chat. On ne les voit jamais l’un sans l’autre.



Chatons Orphelins Montréal / Instagram

A présent, l’équipe de Chatons Orphelins Montréal espère pouvoir les faire adopter ensemble, par une seule et même famille.

A lire aussi : Assis au milieu de la route, un chaton errant attendait la venue de son ange gardien...



Chatons Orphelins Montréal / Instagram