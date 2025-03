Trouvée dans une colonie de chats sauvages, cette petite femelle a rapidement révélé une personnalité différente

Contrairement aux chiens, les chats sont réputés beaucoup plus indépendants et distants des humains. Pourtant, il existe quelques individus qui sont tout le contraire… C’est le cas de Lulu, une petite chatte tigrée récupérée alors qu’elle errait dans la rue. En quelques minutes seulement, cette dernière s’est montrée plus proche de l’humain que n’importe quel autre chat sauvé par le refuge !

Lulu a été trouvée au sein d’une colonie sauvage de chats, par une bénévole qui venait leur apporter de la nourriture. À la seconde où elle a aperçu cet être humain, la jolie chatte s’est approchée pour quémander des friandises mais surtout des caresses. Un comportement très étonnant de la part d’un chat supposé être sauvage… “Cette chatte tigrée est venue et était si douce et affectueuse. Alors la bénévole a réalisé que c'était un chat bien différent des autres. Elle s'est juste dirigée vers les gamelles et était parfaitement contente d'être ramassée et retenue. Elle était trop amicale pour rester 'errante' dans une colonie sauvage”, a expliqué Aimee, présidente de l'association Catz 4 Life, auprès du média Love Meow.

© Catz 4 Life

Une personnalité hors du commun

Rapidement, la décision a donc été prise que la dénommée Lulu serait récupérée et placée en famille d’accueil. Après une rapide visite chez le vétérinaire, il est apparu que la chatte était en excellente santé mais n’avait malheureusement pas de puce. De plus, personne n’est venu la réclamer au refuge… Laura, qui officie comme famille d’accueil au sein de l’association, s’est donc portée volontaire pour héberger la petite chatte le temps de lui trouver une famille. Quelques minutes seulement après son arrivée, Lulu a mis un point d’honneur à suivre sa nouvelle maman partout. "Elle est tellement aimante ! Elle essaye toujours de se rapprocher plus près de moi. Elle est si gentille depuis le premier jour. Elle adore faire des câlins et dormir avec moi pendant que je la serre dans mes bras. Elle est très protectrice et ne veut pas que les autres chats résidents s’approchent lorsque je suis avec elle. Ce n'est pas le genre de chat à vouloir se cacher. Elle est même tout le contraire”, assure Laura.

© Catz 4 Life

Un chat exclusif

Malheureusement, Lulu ne semble pas s’entendre avec les autres chats. Elle veut l’exclusivité de son humain et pouvoir passer du temps dans ses bras, à ronronner et pétrir son oreiller. Il lui faudra donc trouver un foyer où elle sera l’unique chat de la famille… Laura affirme néanmoins que Lulu est douce, loyale et toujours prête à partager un moment précieux avec son propriétaire. Une qualité exceptionnelle chez un chat !

© Catz 4 Life