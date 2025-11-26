Un automobiliste s'arrête pour un chaton errant se tenant dangereusement au bord de l'autoroute et levant la patte, son geste lui change la vie

Un simple trajet matinal s’est transformé en acte héroïque pour Cliff, lorsque ses yeux se sont posés sur une minuscule silhouette fragile au bord de l’autoroute. L’existence de ce petit chaton en détresse, presque invisible, a pris une tout autre tournure à ce moment précis.

Cliff, alias “bigbadclifford” sur Reddit, a récemment raconté sur le réseau social sa rencontre avec une jeune chatte errante, devenue le nouveau membre de sa famille, rapporte Newsweek .

Tôt le matin du 1er septembre 2025, Cliff rentrait chez lui en voiture. Il passait par une autoroute entre Kingston et Gananoque, en Ontario (Canada), quand une minuscule silhouette au bord de la chaussée avait attiré son attention. C’était un chaton qui risquait d’être renversé à tout moment et levait la patte, comme s’il cherchait à appeler à l’aide.

“J'ai continué à rouler pendant une vingtaine de secondes avant de réaliser qu'elle n'allait pas survivre seule dehors, se souvient Cliff. J'ai fait demi-tour, je me suis garé et le chaton s'est enfui sous ma voiture.”

Il avait reçu l’aide d’un autre automobiliste qui conduisait une camionnette. Ce dernier avait barré la route pour empêcher d’autres véhicules de les percuter. Cliff avait finalement réussi à mettre la main sur la petite féline en détresse.

Il n’était pas sûr qu’elle survive, vu son état. “Sur le chemin du retour, j'ai appelé ma femme et je lui ai dit : Prépare de l'eau chaude. Je viens de sauver un chaton. Je ne sais pas s'il va survivre, mais on va essayer”, poursuit-il.



“Le timing parfait”

La rescapée s’est courageusement accrochée à la vie. Cliff et sa famille ont décidé de l’adopter et de l’appeler Liah, acronyme de “Life Is A Highway” (la vie est une autoroute).



“Le vétérinaire a estimé qu'elle avait environ 4 semaines. Elle a probablement été séparée de sa mère dans une zone rurale, peut-être après s'être éloignée d'une grange”, dit Cliff.



La jeune chatte a été traitée pour une légère infection respiratoire, ainsi que contre les puces et la gale auriculaire. Elle est aujourd’hui en bonne santé et heureuse dans sa nouvelle maison, où elle grandit aux côtés de 4 autres chats : Vito, James, Wanda et Cocoa. Cette dernière est la doyenne, étant âgée de 16 ans. “Le timing semble parfait, car notre chatte la plus âgée, Cocoa, arrive en fin de vie, et Liah a insufflé une énergie nouvelle à la maison”, conclut son sauveur et adoptant.

