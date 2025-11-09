Né minuscule et chancelant, ce chaton noir attendrissant se bat pour la vie et atteint enfin la taille d’une banane (vidéo)

Il n’y a rien de plus attendrissant que de suivre la croissance d’un animal, surtout lorsqu’elle est capturée avec autant de douceur et de créativité. Sur TikTok, une mère d’accueil bénévole a trouvé une manière aussi simple qu’efficace de documenter l’évolution de son chaton, appelé Baby Corn.

La vitesse à laquelle nos amis à fourrure grandissent nous laisse parfois sans voix. En quelques mois, c’est à une véritable métamorphose que l’on assiste en les observant. Ils passent de l’état de minuscule boule de poils à celui de créature adulte majestueuse.

Baby Corn n’a pas encore atteint l’âge adulte, mais ce chaton a déjà énormément grandi, et son évolution est particulièrement touchante.

C’est ce que nous fait découvrir une vidéo mise en ligne le 1er octobre 2025 sur le compte TikTok “@whiskstowhiskers” et relayée par Parade Pets . Une séquence ayant généré près de 200 000 vues et que voici :

Pour mieux rendre compte du développement du jeune féline, sa bienfaitrice Christina Ha la filmé aux côtés d’une banane. On le voit ainsi d’abord à l’âge d’un mois, alors qu’il était moitié moins grand que le fruit. A 2 mois, sa taille correspondait à environ 2 tiers de celle de la banane, et à 6 mois, il était désormais bien plus haut que celle-ci.



@whiskstowhiskers / TikTok

Un chaton dont le courage et la bienveillance font tant de bien aux autres

Dans cette vidéo, on s’aperçoit également de la démarche chancelante de Baby Corn, qui est très probablement atteint d’hypoplasie cérebelleuse. Il s’agit d’une malformation congénitale du cervelet qui affecte la coordination des mouvements. C’est une condition non évolutive (elle ne s’aggrave pas), et de nombreux chats peuvent vivre heureux avec des soins adaptés.

A lire aussi : Ce chat découvre le griffoir pour la première fois et c’est la révélation pour lui (vidéo)

Nous vous avions déjà parlé de Christina Ha à plusieurs reprises, notamment lorsque ses parents, avec qui elle partage ce grand amour des chats qui la caractérise, consacraient leur retraite à confectionner des couchages pour les pensionnaires des refuges.

Le minois de Baby Corn a dû vous sembler familier lui aussi. Il s’était, en effet, déjà signalé en réconfortant un chat sénior en fin de vie appelé Nuji.