Lors d'une promenade, ce Berger Australien futur chien d'assistance découvre et sort 4 chatons errants très malades de la rue (vidéo)

Lors d'une balade dont il profitait dans le cadre de sa formation pour devenir chien d'assistance, Koda a joué un rôle déterminant dans le sauvetage de 4 chatons errants en détresse. Grâce à son flair, les petits félins ont pu être secourus et pris en charge, tandis qu'une nouvelle mission est désormais lancée pour retrouver leurs parents.

Koda, un adorable Berger Australien, vedette du compte Instagram « wigglebutt_koda » où 300 000 followers suivent son quotidien, suit une formation pour devenir chien d'assistance. Récemment, une simple promenade effectuée par une chaude journée à Los Angeles a pris une tournure inattendue, tant pour lui-même que pour sa maîtresse et sa formatrice qui l'accompagnaient.

Alors que le trio marchait sur le trottoir et passait devant une maison, Koda a repéré un chaton errant mal en point. Sa propriétaire et son éducatrice se sont rendu compte que le petit félin avait trouvé refuge dans la propriété en question et que, à l'intérieur, se trouvaient les 3 autres membres de la portée.



wigglebutt_koda / Instagram

Les 4 minets étaient malades et maigres. Ils avaient besoin de recevoir des soins et d'être mis en sécurité.

Les 4 chatons secourus en attendant de rejoindre une famille d'accueil

La formatrice connaissant les personnes habitant cette maison, elle a pu y avoir accès pour venir en aide aux chatons, qui refusaient de quitter leurs cachettes et de se laisser capturer. Ils ont finalement été rattrapés par leurs bienfaitrices, particulièrement déterminées, et placés dans des caisses de transport.



wigglebutt_koda / Instagram

Les 4 jeunes rescapés ont été pris en charge, mais ils ont désormais besoin d'être placés en famille d'accueil pour être dûment préparés à la vie de famille et ainsi voir leurs chances d'être adoptés augmenter.

Il s'agit également, désormais, de retrouver leurs parents pour les soigner et les mettre en sécurité, eux aussi.

Voici la vidéo du sauvetage des chatons, partagée sur Instagram et relayée par PetHelpful :

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