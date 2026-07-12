« Merci du plus profond de notre cœur », une généreuse entreprise sauve les chats de ce refuge des Pyrénées-Orientales (66) de la chaleur

Face aux vagues de chaleur, chaque degré compte pour les animaux des refuges. Faute de moyens, l'association Un Gîte Une Gamelle de Pollestres (66) craignait de voir ses chats souffrir une nouvelle fois. Jusqu'au jour où une entreprise locale a décidé de leur offrir un coup de pouce aussi généreux qu'inattendu.

Un petit geste de générosité peut parfois changer bien plus de choses qu’on ne l’imagine. Dans les associations de protection animale, souvent portées par des bénévoles aux moyens limités, chaque aide compte pour assurer le bien-être des animaux recueillis. Lorsque les aléas climatiques s’en mêlent, comme lors des épisodes de forte chaleur, la situation devient alors encore plus délicate : il faut redoubler d’efforts pour protéger les pensionnaires, sans toujours disposer des équipements nécessaires. À Pollestres, dans les Pyrénées-Orientales (66), face à un thermomètre qui s’emballait, un refuge a heureusement pu compter sur un bel élan de solidarité.

Des chats menacés par des chaleurs extrêmes

Association entièrement gérée par des bénévoles, Un Gîte Une Gamelle agit localement pour offrir une seconde chance aux animaux abandonnés et maltraités. Après les soins, l’identification, la vaccination et parfois la rééducation, l’équipe s’efforce de leur offrir les meilleures conditions possibles pour favoriser leur adoption. Mais malgré cet engagement quotidien, certaines situations dépassent les moyens du refuge.

© Un gîte une gamelle / Facebook

L’été dernier, lors de fortes chaleurs, les chats de la nouvelle chatterie ont particulièrement souffert : malgré les ventilateurs, les tapis rafraîchissants et les bouteilles d’eau glacées utilisées en solution de fortune, les températures restaient beaucoup trop élevées.

Faute de budget, l’installation d’une climatisation semblait à cette époque hors de portée, alors même que la souffrance des animaux devenait difficile à supporter pour les bénévoles. « Voir nos petits protégés souffrir nous brisait le cœur. », a d’ailleurs confié l’association dans un post Facebook.

C’est dans ce contexte qu’un véritable élan de solidarité a vu le jour, apportant enfin une réponse concrète à une situation devenue critique.

Un geste généreux

Touchée par la situation, l’entreprise de Kevin Belliard a décidé d’agir de manière totalement bénévole en offrant et en installant une climatisation adaptée à la chatterie. Son équipe ne s’est pas contentée d’un simple équipement : elle a également mis en place un système de diffusion de l’air permettant à chaque chat de bénéficier d’un véritable confort thermique. Grâce à cette intervention, les pensionnaires du refuge peuvent désormais mieux supporter les épisodes de canicule.

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© Un gîte une gamelle / Facebook

« Merci du plus profond de notre cœur. [...] Aujourd’hui, nos chats respirent enfin. Ils peuvent se reposer sereinement malgré les fortes chaleurs. Dans notre région, où les épisodes de canicule sont de plus en plus fréquents, ce n’est pas un simple confort… c’est une question de bien-être et parfois même de survie. », a déclaré le refuge, reconnaissant.

© Un gîte une gamelle / Facebook

Pour les bénévoles le mot "reconnaissance" est d'ailleurs encore trop faible. « Ce que vous avez fait pour notre refuge nous a profondément bouleversés. », assurent-ils sur Facebook. « Nous avons été sincèrement émus par votre générosité. Dans les moments où les difficultés s’accumulent, où l’on se sent parfois seuls face aux obstacles, rencontrer des personnes comme vous redonne espoir. »

© Un gîte une gamelle / Facebook

Ce beau geste rappelle en effet l’importance de la solidarité lorsqu’il est question d’aider les animaux en détresse.