Un agent d'assainissement sauve un chaton errant de 6 semaines en plein service puis l'adopte. Frigorifié, il avait les yeux collés par le froid !

Au Canada, les employés d’une entreprise d’assainissement ont décidé d’adopter un chaton transi de froid venu à leur rencontre. Grâce à eux, le petit félin a désormais un foyer et un congénère bien plus âgé auprès duquel il pourra apprendre tant de choses.

Le mois dernier, l’équipe de Sanatec Environmental, une société spécialisée dans l’entretien des fosses septiques et basée à Redcliff (province de l’Alberta, Ouest du Canada), effectuait une intervention dans le hameau de Burdett, à une soixantaine de kilomètres de là, quand une minuscule silhouette s’est approchée.

Il s’agissait d’un chaton femelle. Le petit animal avait très froid, et pour cause : « il faisait -10°C » ce jour-là, indique Chris Laing, le propriétaire de l’entreprise, à Medicine Hat News. « Nous l’avons installée dans le camion et elle s’est réchauffée rapidement », poursuit-il. Dès que se température corporelle est remontée, la jeune chatte est redevenue active.

Les agents d’assainissement se sont renseignés auprès du voisinage, demandant si elle appartenait à quelqu’un. On leur a simplement répondu qu’elle était orpheline. Les employés de Chris Laing se sont alors concertés et se sont mis d’accord pour l’adopter. Ils lui ont même trouvé un nom : Elsa. Comme le personnage de Disney.

Il y a déjà un chat dans les locaux de Sanatec Environmental, où il est chargé de garder les rongeurs à distance, mais il est âgé de 15 ans et a davantage besoin de repos que de courir après les intrus.

Elsa, dont l’âge a été estimé entre 5 et 6 semaines par le vétérinaire qui l’a examinée dans la foulée de son sauvetage, va donc prendre le relais. Elle sera, en quelque sorte, l’apprentie de son aîné.