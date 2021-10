Un chaton errant à la démarche bancale fou de joie depuis qu'il a quitté la rue

Découvert et sauvé à l’âge d’un mois, un chaton errant souffrant de troubles neurologiques a surpris tous ceux qui l’ont croisé par sa détermination et sa joie de vivre. Rien n’arrête le petit animal débordant d’énergie, pas même la maladie.

Un chaton errant a été recueilli et emmené dans un refuge municipal de Los Angeles. Il n’avait alors que 4 semaines et ses chances de s’en sortir paraissaient minces, raconte Love Meow. Le petit félin avait, en effet, une démarche chancelante à cause d’atteintes neurologiques.

Quelques semaines plus tard, l’équipe de l’association locale Lange Foundation, qui avait été informée de la situation du chaton, lui a rendu visite. Il a ensuite été transféré dans sa structure, où il pouvait bénéficier de toute l’attention dont il avait besoin.

Lange Foundation / Facebook

Les bénévoles l’ont appelé Eddie. Ils ont rapidement constaté « qu’il était capable de tout faire normalement, mais qu’il avait des problèmes de stabilité » lorsqu’il se déplaçait, d’après l’organisation. Des difficultés dues à une hypoplasie cérébelleuse. Eddie était également atteint d'hydrocéphalie, ainsi que d’un prolapsus rectal pour lequel il a été opéré peu après son arrivée.

Lange Foundation / Facebook

Un concentré d’énergie que rien n’arrête

Remis de l’opération, le chaton a rapidement retrouvé son entrain et son énergie. Il s’est remis à courir et à bondir comme si de rien n’était. Il a été vu par un spécialiste en neurologie vétérinaire, qui assuré que son hypoplasie cérébelleuse ne raccourcissait pas son espérance de vie.

Lange Foundation / Facebook

Eddie se montre très joueur et amical avec ses semblables, mais aussi les chiens et les humains. Rien n’affecte son enthousiasme et, lorsqu’il perd l’équilibre, il se remet aussitôt sur ses pattes et reprend le jeu de plus belle.

Lange Foundation / Facebook

A la Lange Foundation, on est optimiste quant à ses chances de trouver une famille aimante. Eddie a énormément d’amour à donner et saura aussi en réclamer.

Lange Foundation / Facebook