Trouvés dans un pneu vide, une chatte et ses chatons sont sauvés grâce à une association

C’est un sauveteur d’animaux qui a trouvé cette chatte et sa portée dans un pneu vide au milieu d’un magasin de pneus. Confiée à l’association Little Wanderers NYC, la petite famille a été prise en charge et soignée par les bénévoles, dont l’une a décidé de les accueillir sous son toit. Sains et saufs, Molasses et ses 4 chatons sont désormais en attente d’être adoptés.

« Un magasin de pneus n'est pas un endroit pour de petits chatons, avec ses machines bruyantes, son équipement lourd et son activité incessante », expliquait Little Wanderers NYC, une association bénévole new-yorkaise dont nous vous parlions déjà dans de précédents articles, ici et ici.

La chatte, baptisée Molasses par l’association, était sous-alimentée lorsque ce sauveteur d’animaux a remarqué sa présence, ainsi que celle de ses 4 petits, dans un pneu vide en plein cœur du magasin. Les chatons étaient sales et leurs yeux étaient encrassés de saleté, comme le précisait le média Love Meow qui a relayé leur histoire, mais leur mère n’avait pas cessé de les nourrir, prenant soin de sa progéniture. Conscient de la gravité de la situation, le bienfaiteur a réagi et a contacté Little Wanderers NYC qui a pris la famille sous son aile.

Little Wanderers NYC

« Nous les avons emmenés en urgence chez notre vétérinaire partenaire pour un examen médical d'urgence. »

Une bénévole dévouée accueille toute la famille

Après avoir été soignée, la petite famille a rejoint le domicile de Shannon, une bénévole de l’association qui refusait de les séparer. La chatte, amicale et affectueuse, n’avait que la peau sur les os, mais Shannon s’est occupée d’elle afin qu’elle reprenne du poil de la bête. « La maman est aussi douce que du sirop de mélasse, alors naturellement, ses bébés ont reçu des noms en conséquence : Pie, Honey, Gelato et Candy. »

Little Wanderers NYC

Les petits ont, eux aussi, pu se remettre de leurs émotions et ont notamment été soignés pour leurs problèmes aux yeux qui étaient infectés à leur arrivée. L’une d’entre eux, nommée Candy, était la plus petite de la portée et avait un œil entièrement collé par les croûtes. Un souci qui a vite été réglé grâce aux soins vétérinaires. Mais quelques jours après leur installation chez Shannon, il a fallu conduire Molasses chez le vétérinaire, car son état s’était subitement aggravé. En 24 heures elle a retrouvé des forces, puis s’est métamorphosée sous le regard ému de Shannon. « Elle est tellement adorable ; on a du mal à croire qu'elle était une chatte errante. Elle est très confiante et ne siffle jamais. Elle aime jouer avec mon chat, Cheeto. »

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Bean, le chien de la maison, est devenu l’oncle de la famille

Mais pour l’aider dans ses missions, Shannon pouvait aussi compter sur Bean, son chien. Sa douceur avec les chats a fait de lui un « oncle » et il veillait sur les chatons, tandis que Molasses se reposait. Aujourd’hui, loin de la misère de leur vie d’avant, les chatons grandissent et s'épanouissent aux côtés de Molasses et leur famille d’accueil. D’ici une poignée de semaines, ils seront placés à l’adoption afin de trouver un foyer chaleureux.

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