Après 2 jours sans manger et 1 400 euros de frais vétérinaires, un chat refusait simplement ses repas au poulet (vidéo)

Un chat tabby a fait parler de lui sur TikTok après une visite urgente chez le vétérinaire ayant coûté 1 500 dollars à son maître, qui a finalement découvert qu’il était en parfaite santé. Son problème ? Il s’était simplement lassé de ses repas au poulet habituels et voulait changer de menu.

Un utilisateur de TikTok se faisant appeler « @llcool.a » a posté, le 27 février 2026, une courte vidéo où l'on voit son chat couché dans son sac de transport lors d'une visite chez le vétérinaire. Cette séquence, que relaie Newsweek , a généré 2 millions de vues.

Son caractère viral s'explique en partie par la beauté de ce félin au pelage tigré, mais aussi et surtout par l'anecdote dont il est protagoniste.

Son humain a expliqué qu'il avait refusé de s'alimenter pendant 2 jours, ce qui avait suscité son inquiétude. Il l'avait alors emmené à la clinique vétérinaire pour le faire examiner. Le jeune homme a ainsi déboursé 1 500 dollars (1 400 euros environ) en examens, radiographies, analyses de sang et autres intraveineuses… Pour finalement apprendre de la part du praticien que le chat était en parfaite santé et qu'il avait tout simplement envie de changer de menu.

Son propriétaire avait, en effet, l'habitude de lui servir du poulet à chaque repas, et il s'en était manifestement lassé. Son compte en banque en a pris un sacré coup, mais le diagnostic l'a rassuré et même amusé.

Parfois, l'apparent mal-être d'un animal trouve son origine dans un détail inattendu. On l'a vu récemment avec Toasty, ce chat qui n'avait pas supporté d'être privé de son contenant en verre préféré.

Une visite chez le vétérinaire qui avait tout son sens

Si l'issue est positive et plutôt drôle, le propriétaire a bien eu raison de ne pas minimiser la situation et d'emmener son compagnon à vibrisses chez le vétérinaire. Chez le chat, une perte d’appétit, même de seulement un ou 2 jours, peut être le signe de problèmes sérieux.

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@llcool.a / TikTok

Elle peut indiquer des troubles digestifs, des infections, des maladies rénales ou hépatiques, des problèmes dentaires, voire des affections plus graves comme le diabète ou des maladies inflammatoires. Dans ce cas précis, il s’agissait simplement d’un « caprice gustatif », mais rester vigilant est essentiel pour la santé de nos amis à 4 pattes.