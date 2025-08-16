Trouvée seule sous une maison, cette chatonne étonne tout le monde en développant un sens aigu du contact humain après son sauvetage

Elle s’était réfugiée sous une maison et c’est la propriétaire qui a été alertée par des cris étonnants. Sauvée à temps pour pouvoir s’en sortir, la chatte solitaire a accepté sans difficulté l’aide qui lui était présentée. De l’attention et des bras humains, voilà tout ce dont elle avait besoin.

Lorsqu’elle a été retrouvée, sous la propriété de cette Canadienne, la chatonne ne pesait que quelques centaines de grammes, expliquait Love Meow. Sa sauveuse a bien tenté de la nourrir, après l’avoir sorti de son piège, mais cette dernière était bien trop faible pour accepter le biberon. C’est à partir de là qu’elle a été entièrement prise en charge par l’association Chatons Orphelins Montreal.

Chatons Orphelins Montréal / Facebook

Une aide 24 heures / 24

Très fragile physiquement, la petite chatte a pu bénéficier d’une attention constante dès son arrivée entre les mains de l’association. Elle a été placée en famille d’accueil, pour pouvoir avoir une bénévole avec elle la journée et la nuit.

Chatons Orphelins Montréal / Facebook

Nommée Kicklee, la féline a d’abord été bien réchauffée, avant de recevoir les soins essentiels et la nourriture dont elle avait besoin. La petite chatte n’aurait pas pu mieux tomber. En effet, sa mère d’accueil a tout de suite compris que Kicklee avait un grand besoin de contact humain.

Chatons Orphelins Montréal / Facebook

À la découverte du monde en porte-bébé

La bénévole a trouvé un merveilleux moyen d’emmener la chatonne partout avec elle. Pour la maintenir au chaud et lui faire découvrir le monde, elle l’a transportée durant plusieurs semaines en porte-bébé, à pied comme en vélo. Kicklee a vite pris goût au mouvement et en redemandait sans cesse à sa maîtresse.

Chatons Orphelins Montréal / Facebook

Parallèlement, en confiance grâce à ce contact rapproché et répété avec sa maîtresse, la féline est devenue de plus en plus câline. Elle a accepté avec plaisir les gratouilles sur le ventre, les douces caresses de sa maman, et toutes les attentions qui pouvaient lui être portées.

Le plus charmant des pots de colle

En gagnant de plus en plus en autonomie, Kicklee a aussi bien progressé au niveau de son alimentation. La nourriture solide n’a plus de secret pour elle et elle a une énergie impressionnante.

Ses journées, elle les passe en compagnie de sa famille, n’hésitant pas à s’asseoir sur une chaise pour contempler sa maison. Elle a développé une fascination toute particulière pour la souris de l’ordinateur et ses mouvements très amusants.

Chatons Orphelins Montréal / Facebook

Devenue une vraie petite chatte d’intérieur, Kicklee est aussi une vraie fan du contact humain. Sa future famille doit être au courant : « Si elle veut de l’attention, elle vous entourera doucement la main avec sa tête ». Le message est clair.