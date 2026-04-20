Une mère d’accueil aidée de son chat parvient à faire sortir de sa cachette un félin extrêmement peureux (vidéo)

Kate Davidson parvient à faire sortir Tuna de sa réserve en faisant appel à Siggi, sa chatte très soutenante. La mère d’accueil a tout tenté avant d’enfin voir son pensionnaire se détendre. Même si la patience et la douceur ont guidé la prise en charge, cela n’aura pas suffi dans un premier temps pour créer un lien avec Tuna.

Siggi, la chatte de Kate, a des allures d’animal de thérapie. Ce n’est pas la première fois, confiait la propriétaire à Newsweek, que la chatte agit auprès des félins gardés par sa maîtresse. Cette fois-ci, Siggi a été confrontée à un cas difficile, et elle a réussi sa mission avec brio.

@katedavidsun / TikTok

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Une crainte insurmontable

Kate a partagé son expérience sur son compte TikTok « @katedavidsun » et revenait sur l’accueil complexe d’un chat confié par un refuge. Tuna, l’animal, refusait toute interaction avec elle et restait prostré dans la chambre dédiée aux animaux de la maison. Kate a tout tenté, en vain, et c’est là qu’elle a décidé de faire appel à son « arme secrète », Siggi.

@katedavidsun / TikTok

Le dénouement du 5ème jour

Siggi est intervenue dans la pièce pour détendre le félin qui était tant stressé. Un petit temps plus tard, Tuna était sorti de sa cachette et s’avançait, lentement mais sûrement vers Kate. Ce premier moment de contact a marqué la mère d’accueil. Siggi était donc une présence extrêmement rassurante pour l’animal de sauvetage.

Des admirateurs de Siggi

Sous la vidéo TikTok, les commentaires vantant les qualités de Siggi affluent, et ce de manière tout à fait justifiée. Les internautes reconnaissent les qualités de « chatte de thérapie » de l’animal, et saluent la bonne idée de la propriétaire.

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Comment agir face à un chat peureux ?

En famille d’accueil, les bénévoles sont confrontés régulièrement à des félins peureux. Il peut arriver aussi d’en rencontrer par ailleurs, mais dans tous les cas, nous vous conseillons de veiller aux 5 points points suivants :