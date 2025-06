Un chaton sauvé de la noyade après une violente tempête reprend du poil de la bête et s'apprête à connaître l'amour

Pris au piège par les flots lors d’une tempête dévastatrice, un minuscule chaton semblait condamné. Grâce à l’intervention héroïque d’une équipe de vétérinaires texans, l’histoire de Storm s’est transformée en un combat bouleversant pour la vie et une belle leçon d’espoir.

L’équipe de la Concho Valley PAWS, une association de protection animale basée à San Angelo au Texas (Etats-Unis), est coutumière des sauvetages quasi miraculeux. Après avoir aidé une chienne et ses 8 chiots à survivre à un accouchement difficile, elle a sauvé un chaton errant dont les chances de rester en vie étaient particulièrement réduites, rapportait le média local conchovalleyhomepage.com.

Début mai 2025, une violente tempête et d’importantes intempéries s’étaient abattues sur la région. Un passant avait alors découvert un chaton inconscient et complètement trempé, et l’avait emmené au service animalier de la ville. Ce dernier l’avait ensuite transféré à la Concho Valley PAWS, dont les vétérinaires s’étaient tout de suite mobilisés pour tenter de lui sauver la vie.



Concho Valley PAWS / Facebook

Ils avaient dû pratiquer une réanimation cardiopulmonaire sur le petit félin qui s’était vraisemblablement noyé. Il avait retrouvé ses esprits, mais il n’était pas encore sorti d’affaire. Ce n’est qu’après lui avoir administré de l’oxygène et du glucose qu’ils avaient réussi à ramener son petit corps à la normale.

« Nous n’étions pas certains, à son arrivée, que nous réussirions, mais c’était formidable de voir le dévouement de notre personnel, se souvient Jenie Wilson, directrice exécutive de la Concho Valley PAWS. Je pense que c’était vraiment encourageant pour tout le monde ici de voir cela se produire ».

« Une force de la nature »

Elle et ses collèges ont décidé d’appeler le minet rescapé Storm, « parce qu'il avait été pris dans la tempête et qu'il s’est comporté en combattant, en survivant et en une force de la nature ».

L’état de santé du chaton s’est amélioré de jour en jour. Sa personnalité attachante se révélait à mesure qu’il prenait de l’assurance. Aujourd’hui, Storm est en pleine forme et prêt à croquer la vie à pleines dents. « Nous passons devant son box tous les jours, et il est toujours prêt à sauter pour nous saluer, dit Jenie Wilson. Il aime qu'on le prenne dans les bras, il adore s'asseoir sur les épaules et il reçoit énormément d'attention. Je pense qu'il est l'un de mes préférés ! »

Proposé à l’adoption, Storm pourrait bientôt quitter le refuge et découvrir une nouvelle maison, une famille ayant contacté l’association en vue de le rencontrer.