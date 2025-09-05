« Quel gentil voisin », un chien se faufile dans une propriété privée et se jette dans la piscine pour lutter contre la chaleur étouffante (vidéo)

Si les animaux peuvent être territoriaux, leur relation à l’espace est fluctuante, et la notion de propriété privée leur échappe complètement. Pour Jake, un Golden Retriever, ce ne sont donc pas les clôtures qui l’empêcheront d’aller se baigner dans la piscine du voisin pour se rafraîchir.

C’est le plein été, la chaleur est accablante et, lorsque l’on est un Golden Retriever au pelage plutôt bien fourni, on apprécie de profiter de l’eau bien fraîche d’une piscine. C’est d’ailleurs ce que montre une vidéo postée récemment sur Instagram, via le compte @jakeandthecity.

On y voit ainsi Jake, un Golden Retriever de 3 ans, nager tranquillement dans une piscine avant d’en ressortir. Quoi de plus normal ? Après tout, même nos compagnons à 4 pattes ont le droit de profiter d’un peu de fraîcheur. Oui, sauf qu’il ne s’agit pas de la piscine de la maîtresse de Jake, mais celle de son voisin. En effet, la suite des images montre le toutou se diriger le plus naturellement du monde vers la clôture , pour ensuite rentrer chez lui.

La vidéo vient en fait du voisin lui-même qui a surpris Jake en flagrant délit de baignade . Loin de lui en vouloir, il s’est emparé de son téléphone pour immortaliser l’instant et en faire profiter la propriétaire de l’effronté canidé. Cette dernière a ensuite décidé de partager avec les internautes ce moment cocasse, mais si touchant.



© @jakeandthecity / Instagram

Le petit clip de quelques secondes, repris par DogTime , a été visionné plus de 100.000 fois, et les abonnés du compte @jakeandthecity sont tous tombés sous le charme de la scène. Ils ont d’ailleurs été nombreux à commenter, comme cette personne qui écrit : “Je ris tellement ! C'est trop mignon, et quel gentil voisin de ne pas s'énerver !”. Dans l’ensemble, tous les spectateurs craquent pour la mignonnerie de la situation et saluent la gentillesse du voisin.

Le toutou doit probablement être un coutumier du fait, car, sur une autre vidéo, on peut l’apercevoir, l’air de rien et le poil complètement mouillé. Il sortait d’une autre séance de baignade improvisée, mais cette fois, c’est sa maîtresse qui l’a pris la patte dans le sac. Néanmoins, comme le précise la légende, Jake ne semblait “éprouver aucune culpabilité !”.

A lire aussi : Adopté récemment par ses propriétaires, ce chiot fait sensation sur leur lieu de travail en se montrant à l’aise dès le premier jour (vidéo)