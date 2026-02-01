Ce chat gourmand pense se régaler en entendant son humaine ouvrir une boîte mais déchante rapidement en découvrant le contenu (vidéo)

Certains bruits du quotidien suffisent à mettre nos compagnons à 4 pattes en alerte maximale, surtout lorsqu’ils espèrent une petite récompense. La preuve avec Chaplin, un chat aussi élégant que gourmand, dont la réaction face à un simple son a attendri et amusé des millions d’internautes.

Par habitude ou parce qu’ils y ont été entraînés, nos animaux de compagnie peuvent associer certains bruits à des évènements qui les intéressent au plus haut point. Ces sons agissent comme des déclencheurs dans leur esprit. Un peu comme pour cette joyeuse meute de Bergers Allemands qui accourent dans la cuisine dès qu’ils entendent leur maîtresse allumer la cuisinière.

Pour un adorable chat répondant au nom de Chaplin, c’est un tout autre bruit qui le fait réagir et saliver. Dès qu’il entend sa propriétaire ouvrir une boîte, il la rejoint en courant, comprenant qu’il est sur le point de déguster une savoureuse pâtée.

Vedette du compte “@chapdacat”; où ses aventures sont suivies par 1500 followers, Chaplin ne manque ni d’élégance, ni de charisme avec son sublime pelage noir à marques blanches, dont celles qu’il a sur le visage et qui semblent dessiner une moustache en guidon.



@chapdacat / TikTok

Récemment, il est apparu dans une vidéo particulièrement drôle, où sa déception était palpable alors qu’il était persuadé qu’il allait se voir offrir un repas en rab.

Petite déception

Son humaine venait, en effet, d’ouvrir une boîte de conserve. Le son a fait croire au matou qu’il s’agissait de nourriture pour chat, mais c’était en fait de la soupe à la crème de champignons qu’elle s’apprêtait à réchauffer pour le dîner.

Comme un robot, Chaplin est entré dans la cuisine et s’est assis face à sa “maman” pour réclamer son dû. Il n’était d’ailleurs pas seul ; le chien de la famille, manifestement aussi gourmand que lui, attendait d’être servi, lui aussi.

Sa propriétaire a toutefois dû lui expliquer que le contenu de la boîte ne lui était pas destiné. Petite désillusion pour notre ami à vibrisses… Mais Chaplin s’en remettra !

Voici la vidéo en question, mise en ligne le 11 janvier 2026 sur TikTok, où elle a généré 2,2 millions de vues, et relayée par PetHelpful :

