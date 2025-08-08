Trouvée dans un garage inondé, cette jeune chatte apprend peu à peu à faire confiance et à aimer à nouveau

Peu après une période d’inondation, une chatte a été retrouvée par des habitants d’un immeuble dans un garage. Conscients que l’animal était en danger, ils sont venus à la rencontre de la féline. Soignée et mise en sécurité, elle est désormais à l’abri de tout ce qui pouvait lui faire peur.

Les résidents de l’immeuble ont agi ensemble pour secourir la chatte, expliquait Love Meow. C’est ensuite Megyn, de l’association Critical Kitten Care Fund qui a pris le relais. Les équipes ont œuvré pour que la jeune féline se sente au mieux dans son nouvel environnement et puisse profiter de la suite de sa vie.

Love Meow

« Elle était terrifiée par les humains »

La jeune chatte a été retrouvée dans un piteux état, privée d’interactions et de protection humaine. Sa capture n’a pas été évidente et il fallait agir pour l’aider au mieux. Megyn confiait : « En raison de son manque de socialisation, elle était terrifiée par les humains et faisait tout pour se cacher d’eux ». La chatte, nommée Sylvie, a été abondamment nourrie.

Love Meow

« Elle a rapidement rebondi »

Sylvie souffrait de problèmes d’estomac, ce qui a nécessité un traitement important. Grâce à des soins réguliers, elle a pu surmonter ses maux et reprendre des forces.

Son comportement restait très craintif, avec des sursauts à chaque bruit qu’elle pouvait entendre. Megyn a travaillé à la mise en confiance de la chatte, notamment en lui parlant d’une voix douce et apaisée. La directrice de l’association expliquait : « Avec l’aide de délicieuses friandises pour un renforcement positif, elle apprend que les humains et la vie à l’intérieur ne sont pas de si mauvaises choses ».

Love Meow

« Une chaton très agréable »

Sylvie a gardé son caractère très indépendant durant un bon moment, ce qui ne l’empêchait pas d’être un « chaton agréable ». Les bénévoles ajoutaient : « Elle est extrêmement douce et adore se gratter le menton ».

La chatonne a beaucoup évolué en osant par exemple se lancer à la découverte de son espace de vie, en famille d’accueil. Sylvie n’a finalement pas eu de difficultés à « jouer avec des jouets et se lier d’amitié avec un chien ».

Love Meow

Elle a beaucoup appris aux côtés d’un compagnon félin très disposé à jouer avec elle. Sylvie est actuellement dans l’attente d’une adoption. Selon Megyn : « Elle sera le compagnon parfait, a besoin de peu d’entretien, notamment pour quelqu’un qui ne veut pas d’un chat trop excité ».