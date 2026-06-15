Blessé et amputé d'une patte, cet ex-chat errant est adopté par la femme qui s’est battue pour le sauver (vidéo)

Sylvester est un matou au pelage noir et blanc qui a connu les affres de l’errance. Le pauvre va-nu-pattes errait en solitaire en souffrant de multiples fractures à la patte. Plusieurs dents étaient également cassées et une balle était logée dans son dos. Heureusement, il a croisé la route d’une bonne samaritaine qui l’a aidé et confié aux bons soins de la SPCA de Colombie-Britannique (BC SPCA). Grâce à ce sauvetage, l’ex-chat errant se porte aujourd’hui à merveille et savoure le bonheur de la vie de famille.

Il y a quelque temps, une femme nommée Suzanne a aperçu un chat boiteux dans son jardin via sa caméra de sécurité. Méfiant et vigilant, l’animal errant préférait garder ses distances avec les humains.

Déterminée à le mettre en sécurité, la bonne samaritaine a commencé à le nourrir et à surveiller ses déplacements. Il lui a fallu plusieurs semaines de patience avant de pouvoir attraper le félin – nommé Sylvester – et l’emmener au refuge de la BC SPCA pour qu’il reçoive des soins appropriés.

© BC SPCA

« Le monde n’avait pas été tendre avec Sylvester »

Lors de la consultation vétérinaire, les soigneurs ont relevé 3 fractures à la patte, des dents cassées et même une vieille balle logée dans sa colonne vertébrale.

« Ils se sont immédiatement attelés à le stabiliser et à soulager sa douleur, explique la BC SPCA sur son site web, les blessures de Sylvester étaient plus profondes que ses simples égratignures. Il portait des marques évidentes de peur et de traumatisme ; il se cachait au fond de sa niche dès qu’on entrait, évitant tout contact physique et tout regard. Le monde n’avait pas été tendre avec Sylvester. »

Santé animale : Alimentation, prévention et gestion du stress Question 1 sur 14 Merci pour votre participation à notre enquête sur la santé animale !

En raison de son état, le matou avait un long chemin à parcourir pour se rétablir et avait besoin d’une surveillance accrue après la pose d’une attelle. Depuis son sauvetage, Suzanne et son époux ne cessaient de penser à lui. « Ils décidèrent que, si personne ne se manifestait, ils tenteraient d'adopter Sylvester et de lui offrir un foyer aimant, indique l’organisation, Suzanne et Rick se sont mobilisés pour lui offrir un foyer d'accueil et un environnement calme, ainsi que des soins constants pour favoriser sa guérison. »

Une amputation a été nécessaire

Mais les débuts en famille d’accueil n’ont pas été faciles. « Sylvester n'était pas heureux, confie sa bienfaitrice, il souffrait beaucoup et restait au fond de son chenil. Je dormais sur le canapé pour rester près de lui. »

© BC SPCA

Au bout de 2 jours, le chat s’est approché pour la première fois et a émis un petit miaulement. Cette nuit-là, Suzanne s’est agenouillée pour le réconforter dans son abri et elle a décidé de dormir par terre à ses côtés.

Reconnaissant et plus détendu, Sylvester a par la suite commencé à ronronner et à donner des petits coups de tête à Suzanne. Malheureusement, sa patte ne guérissait pas et le vétérinaire a pris la décision de l’amputer pour le soulager de ses douleurs.

© BC SPCA

Adopté et profondément aimé

Depuis, le félin se porte beaucoup mieux et se montre extrêmement affectueux. « Je suis encore émerveillée qu'un chat puisse donner autant d'amour après tout ce qu'il a dû endurer », déclare Suzanne.

Sylvester s’épanouit enfin dans sa nouvelle maison et ne quitte jamais sa bienfaitrice. « Il réclame des câlins. Des tonnes de câlins. Sylvester se jette sur mon cou et enroule sa patte avant autour de moi, poursuit-elle, je me réveille avec lui sur mon oreiller, le menton sur ma joue […]. »

Aujourd’hui, Sylvester savoure enfin la vie merveilleuse qu’il a toujours méritée, auprès de sa sauveuse qui est aussi devenue son adoptante et son humaine préférée !

© BC SPCA

A lire aussi : « Comme si c'était chez lui », un chat errant audacieux entre sans être invité et ne veut plus repartir

Le conseil de Woopets : comment prendre soin d’un chat amputé d’une patte ?

Un chat amputé d’une patte peut mener une vie heureuse et épanouie à condition de bénéficier d’un environnement adapté. Après l’opération, il est important de respecter les recommandations du vétérinaire et de surveiller la cicatrisation. À la maison, facilitez ses déplacements en limitant les obstacles, en installant des rampes ou des marches pour accéder à ses endroits favoris et en veillant à ce que sa litière soit facilement accessible.

Le maintien d’un poids de forme est également essentiel, car quelques kilos en trop augmentent la pression exercée sur les membres restants. Privilégiez une alimentation équilibrée et encouragez une activité physique douce adaptée à ses capacités physiques. Des couchages confortables et antidérapants contribueront aussi à son bien-être au quotidien.

Enfin, accordez-lui du temps, de l’attention et beaucoup de patience. La plupart des chats s’adaptent remarquablement bien à leur nouvelle condition et retrouvent rapidement leurs habitudes lorsqu’ils évoluent dans un environnement sécurisant.