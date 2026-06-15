Une association invite les amoureux de chats à adopter leur « Vintage Lady », une féline de 19 ans, la plus âgée du refuge

C’est au sein de l’association caritative Cats Protection que réside Louly, une chatte âgée de 19 ans. Alors que le refuge espère trouver un foyer pour celle qu’ils ont surnommée avec affection « Vintage Lady », ses bienfaiteurs affirment qu’elle est la plus âgée de ses petits pensionnaires. Un titre presque honorifique qui rappelle l’étonnante longévité des félins, lorsqu’ils sont bien soignés et choyés par leurs maîtres.

Chatte noire aux magnifiques yeux verts, Louly a de quoi faire fondre le cœur des adoptants. Avec sa posture digne de celle d’une grande dame, elle attend, du haut de ses 19 ans, qu’une nouvelle famille lui ouvre ses portes et lui offre la retraite dorée à laquelle elle aspire depuis le déménagement de son ancien propriétaire. Ce dernier avait dû s’en séparer à contrecœur, comme le précisait le média BBC , dans un article paru le 10 juin, et l’avait confiée à l’association Cats Protection située à Rayleigh, dans l’Essex (Royaume-Uni).

Cats Protection / Facebook

Une « Lady » en pleine forme

Considérée comme étant la pensionnaire féline la plus âgée de l’ensemble des refuges gérés par Cats Protection, Louly est décrite comme une chatte en excellente santé « comme l’ont confirmé des analyses de sang et un contrôle dentaire récents. Elle apprécie toujours les petits plaisirs de la vie et a un côté espiègle, mais son passe-temps favori est d’être près de ses humains, pour s’imprégner d’affection et d’attention. Même si elle aime aussi passer du temps seule. » Surnommée avec affection « Vintage Lady » dans une publication Facebook du refuge diffusée en mars dernier, elle a besoin d’un foyer calme où elle pourrait s’épanouir et couler des jours heureux.

96 ans

Cette chatte « affectueuse, douce, pleine de caractère » fêtera ses 20 ans dans quelques mois. Mel Catmore, sa mère d’accueil, assurait que « Louly n'a fait que gagner en charme avec l'âge » et que « C'est un vrai bonheur de l'avoir près de soi et elle a même appris à taper dans la main ». Une preuve, s’il en fallait, que même les chats âgés sont encore vifs d’esprit et capable, comme tous les chats plus jeunes, d’apprendre des tours. Si son âge peut être un frein pour les potentiels adoptants, Daniel Warren-Cummings, le responsable senior du comportement et de l'engagement chez Cats Protection, rappelait : « Les chats d'âge mûr sont tout aussi merveilleusement variés que leurs jeunes homologues. [...] Certains félins âgés aiment toujours jouer, tandis que d'autres apprécient un mode de vie paisible et somnolent. » Souhaitons que Louly, avec ses 96 ans en âge humain,trouve un foyer où elle pourra pleinement profiter du reste de sa vie.

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L’info Woopets : jusqu’à quel âge peut vivre un chat ?

L’espérance de vie d’un chat se situe en général entre 11 et 16 ans, mais cette longévité ne cesse d’augmenter au fil des ans. En effet, en raison de l’avancée médicale et des traitements pour les diverses maladies et pathologies dont peuvent souffrir les félins, ceux-ci peuvent vivre de plus en plus longtemps. À ce jour, le record de longévité est détenu par une chatte baptisée Creme Puff, qui a vécu au Texas et est décédée en 2006 à l’âge de 38 ans.