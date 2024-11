Une chatte craintive se cache au refuge pour protéger ce qu’elle a de plus cher

Eden, une femelle tabby, a posé les pattes au refuge pour animaux de Wichita (États-Unis), dans l’espoir d’obtenir une meilleure vie. Avant de prendre un nouveau départ, elle devait apprendre à faire confiance à ceux qui voulaient son bien. Lesquels ont finalement découvert pourquoi elle se montrait si craintive depuis son arrivée.

Souvent, en arrivant dans un refuge, les animaux perdent leurs repères et développent de l’anxiété. C’était le cas d’Eden, qui préférait se cacher dans un coin pour se faire la plus discrète possible : « Elle avait besoin d'un endroit calme pour se détendre et sortir de sa coquille » déclarait un porte-parole du refuge, relayé par Love Meow.

Foster Kitten Mama / Facebook

Une étonnante surprise

Eden n’était pas prête à livrer sa confiance, mais ses sauveteurs veillaient tout de même sur elle. Un jour, une volontaire a découvert que son ventre était anormalement gonflé. Elle était certainement enceinte et allait donner prochainement naissance à sa progéniture. De ce fait, elle a rejoint une famille d’accueil bénévole pour mener à bien sa grossesse.

Heidi Shoemaker l’a accueillie chez elle, redoublant de patience pour lui faire baisser sa garde. Elle a été aux petits soins avec son invitée, qui a accouché le soir de son arrivée. Sa bienfaitrice est restée à ses côtés, lui apportant une présence réconfortante. Eden a finalement donné naissance à 3 adorables boules de poils.

Vers la résilience

La mère a eu du mal à s’occuper de ses chatons au départ, ne souhaitant pas rester auprès d’eux. Heidi a donc pensé qu’elle n’était pas bien là où elle se trouvait et lui a aménagé un genre de nid fermé au-dessus pour qu’elle puisse se sentir en sécurité. Cela a fonctionné et la chatte a progressivement appris à devenir maman.

Elle a aussi commencé à s’apaiser, car Heidi lui a donné suffisamment de temps et d’espace pour sortir de sa coquille. Le chemin est encore long, mais la féline est sur la bonne voie. Une fois ses chatons sevrés, elle pourra espérer rejoindre sa maison pour la vie afin de tirer un trait définitif sur son passé.