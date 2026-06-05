Trouvée avec ses chatons dans une cave, cette chatte qui attendait d'être secourue découvre le confort d'un foyer chaleureux

À New York (États-Unis), une jeune chatte a été trouvée au sous-sol d’un immeuble avec ses nouveau-nés. Prise en charge par l’association The Cat Collective Rescue NYC, la petite famille féline est désormais en sécurité et bénéficie de tous les soins nécessaires. Lorsqu’ils seront prêts, chaque félin sera proposé à l’adoption.

Comme le rapporte Love Meow, le concierge d’un immeuble situé à Manhattan a découvert une chatte et sa portée livrées à elles-mêmes au sous-sol. Malgré son jeune âge, la maman extrêmement dévouée à ses petits prenait soin de ses 4 trésors avec toute son énergie. Elle veillait constamment à ce qu’ils ne manquent de rien.

Inquiet pour leur bien-être, le concierge a contacté l’association The Cat Collective Rescue NYC, qui a pris en charge la petite famille. Lors du sauvetage, la chatte – nommée Pedals – a été attrapée facilement. « C’était comme si elle attendait que quelqu’un arrive, confie un bénévole de l’organisation, elle avait tellement hâte d’être en sécurité. »

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« Elle est incroyablement gentille »

Placés en foyer d’accueil, Pedals et ses chatons (Sprocket, Axel, Rims, Spoke) ont découvert les joies de la vie de famille. Couchages douillets, gamelles toujours pleines, jouets divers, témoignages d’amour à profusion… Ils étaient loin de la cave de l’immeuble et de la solitude qu’ils avaient connus.

Aujourd’hui, la chatte découvre enfin ce que signifie « être aimé » et « en sécurité ». Particulièrement reconnaissante envers sa mère d’accueil, elle ronronne régulièrement de plaisir et la couvre de baisers. « Elle est incroyablement gentille, précise un porte-parole de l’association, elle n'avait besoin que de quelqu'un pour la soutenir. »

Les chatons et leur mère seront proposés à l’adoption

© The Cat Collective Rescue NYC

Grâce à ce sauvetage, les chatons de Pedals grandissent dans des conditions optimales. Toute la petite famille de félins savoure la seconde chance qui lui a été offerte.

Lorsqu’ils seront suffisamment âgés, les chatons seront proposés à l’adoption, tout comme leur maman. En attendant, ils profitent de toute la bienveillance de leur bienfaitrice et du confort de leur nouvelle vie, loin du sol froid de la cave où ils ont été trouvés.

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© The Cat Collective Rescue NYC

Le conseil de Woopets : que faire si vous trouvez une portée de chatons ?

Si vous trouvez une portée de chatons, évitez de les déplacer immédiatement. La mère est souvent à proximité et peut simplement être partie chercher de la nourriture. Observez discrètement les lieux pendant plusieurs heures afin de vérifier si elle revient s’occuper de ses petits.

Dans tous les cas, il est recommandé de signaler rapidement leur présence à une association de protection animale ou aux services compétents afin qu’une solution adaptée puisse être mise en place et qu’ils ne restent pas livrés à eux-mêmes dans la rue.

Si les chatons sont blessés, très maigres, sales, exposés à un danger immédiat ou si la mère ne revient pas après une longue période d’observation, il est recommandé d’intervenir. Placez-les dans un endroit chaud et sécurisé, puis contactez rapidement une association de protection animale ou un vétérinaire. Un professionnel pourra évaluer leur état de santé et vous conseiller sur les soins à apporter. Une intervention adaptée dès les premières heures augmente considérablement les chances de survie des chatons.