Abandonnée dans un sous-sol pendant 6 longues années, cette chatte âgée retrouve la lumière et l'amour d'une famille

Une chatte nommée Rosie a passé plusieurs années de sa vie enfermée dans un sous-sol, après avoir connu le bonheur de la vie de famille. Prise en charge par l’association Ten Lives Club, la boule de poils est arrivée dans un état alarmant. En plus d’avoir le pelage extrêmement emmêlé, elle présentait des griffes anormalement longues. Soignée et aimée par ses bienfaiteurs, Rosie se porte désormais mieux et a même trouvé un nouveau foyer .

D’après Love Meow, Rosie aurait passé 6 ans dans une cave avant d’être sauvée. La chatte calico, âgée aujourd’hui de 10 ans, a passé les 4 premières années de sa vie au sein d’une famille. Cette dernière aurait expliqué qu’elle s’était enfuie. Or, la boule de poils a été trouvée au sous-sol dans un état catastrophique.

© Ten Lives Club

Privée de lumière, la chatte traînait une fourrure extrêmement emmêlée et des griffes beaucoup trop longues. Confiée à l’association Ten Lives Club, elle a bénéficié d’une bonne séance de toilettage, de la mise à jour de ses vaccins et, bien sûr, de nombreux témoignages d’affection.

© Ten Lives Club

Une chatte qui ne connaîtra plus jamais l’isolement

Malgré ses 6 années passées au sous-sol, Rosie a gardé toute sa douceur et sa gentillesse. Reconnaissante envers ses sauveurs, elle les accueillait toujours en ronronnant et acceptait volontiers leurs caresses. « Elle accourt dès qu’on l’appelle », souligne un membre de l’association.

Un internaute, qui avait suivi son histoire sur les réseaux sociaux, lui a même envoyé un petit pull personnalisé avec un « R » brodé, qu’elle porte fièrement. Rosie a non seulement ému ses bienfaiteurs, mais aussi le public.

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Le personnel et les bénévoles Ten Lives Club, ainsi que l’équipe vétérinaire, se sont dévoués corps et âme pour offrir à la chatte ce qui lui manquait tant : une présence réconfortante et de l’amour.

© Ten Lives Club

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Rosie a trouvé sa famille pour la vie

La bonne nouvelle ? Rosie a été adoptée ! Son adoptante est qualifiée de personne « avec un cœur en or, d’une patience infinie et d’une grande douceur ». Ses journées sont désormais baignées de soleil et de câlins !

Oubliée pendant des années et effrayée à son arrivée, la belle Rosie se porte mieux et savoure la seconde chance qui lui a été offerte. Elle sait qu’elle est enfin en sécurité et profondément aimée.

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