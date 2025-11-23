Trouvé sous une voiture et terrifié par les humains, ce chaton révèle sa véritable personnalité une fois en sécurité

Dans leur dur apprentissage de la vie, les chats errants apprennent souvent très vite à ne pas faire confiance aux humains. Cela complique parfois leur sauvetage, comme ce jour où Tuxie a été repérée par un bénévole d’une association de protection des animaux.

Une petite chatte tuxedo – qui sera plus tard baptisée Tuxie par ses sauveteurs – a grandi dans les rues de New-York (États-Unis). À seulement 2 mois, face aux nombreux dangers qui pouvaient l’entourer au quotidien, la boule de poils avait développé un comportement prudent, et même craintif vis-à-vis de son environnement et notamment des bipèdes. Ainsi, chaque tentative d’approche d’un humain se soldait invariablement par une fuite à travers la circulation ou sous les voitures stationnées.

Et puis un jour, l’une de ces personnes, bénévole pour l’association Little Wanderers NYC, a repéré Tuxie. Cette dernière, fidèle à elle-même, a alors tout fait pour s’échapper. Mais c’était sans compter sur la détermination de son ange gardien à la sauver de la rue. Lorsque une aide supplémentaire est arrivée, c’est un chaton terrifié et réfugié sous une voiture qu’il a fallu récupérer. Heureusement, grâce à une trappe et un repas copieux judicieusement placé à l’intérieur, Tuxie a enfin pu être mise en sécurité.

Prise en charge dans une famille d’accueil, la boule de poils s’est d’abord montrée timide. Néanmoins, face à la bienveillance de sa maîtresse temporaire, Tuxie a vite compris qu’elle ne risquait plus rien et qu’elle pouvait se détendre. Sa véritable personnalité a donc commencé à émerger.

Le chaton s’est d’abord mis à escalader les jambes de son humaine, afin de pouvoir s’installer sur ses genoux. Avec le temps, ce petit coin douillet est même devenu son endroit préféré. Progressivement, la confiance grandissant dans le cœur de Tuxie, celle-ci a dévoilé son véritable caractère, à la fois joueur et empli d’affection . Selon les termes de Little Wanderers NYC repris par Love Meow , la petite chatte “est devenue le mélange parfait de chaos et de câlins”.

© littlewanderersnyc / Instagram

Vaccinée, stérilisée et pucée, Tuxie, désormais âgée de 5 mois, attend maintenant de trouver sa famille pour la vie. Gageons qu’avec une telle bouille et une personnalité aussi attachante, l’attente ne devrait pas être trop longue.