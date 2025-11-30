Un chat endeuillé retrouve sa joie de vivre en constatant que ses voisins ont adopté son frère (vidéo)

Le destin peut réserver de merveilleuses surprises, y compris à nos amis à fourrure. Sur Reddit, un internaute a partagé une scène touchante, celle de 2 chats qui, après une longue séparation, se sont retrouvés par pur hasard. Entre jeux, câlins et regards complices, ces frères inséparables ont ému des milliers d’internautes.

Un utilisateur du réseau social Reddit se faisant appeler “Beetlejuice2013” a posté, le 23 octobre 2025, une vidéo adorable montrant 2 chats roux qui s’amusent et se chamaillent sur l’herbe. L’un appartient à Beetlejuice2013 et l’autre aux voisins, mais ils sont issus de la même portée. Ils avaient été séparés depuis un an, puis récemment réunis grâce à un coup de chance, rapporte Newsweek .

“Le frère de mon chat a emménagé dans la maison voisine un an après qu'ils ont quitté leur mère”, explique, en effet, l’auteur de la publication et donc propriétaire de l’un des félins.

La personne a livré davantage de précisions sur cette histoire en répondant aux commentaires des internautes. On apprend ainsi que sa famille avait adopté non pas un seul chat, mais 2 au sein de cette portée. Malheureusement, le 2e avait perdu la vie 6 mois plus tard. Le minet restant était inconsolable. “Cela a été très difficile pour nos enfants, et il a beaucoup manqué à son frère, explique Beetlejuice2013. Quelle joie, donc, lorsque nos nouveaux voisins ont emménagé et que nous avons réalisé qu'ils avaient un autre chaton mâle de la même portée !”

Comme s’ils n’avaient jamais été séparés

Les 2 familles habitent une petite localité rurale et ont adopté leurs chatons dans une ferme locale. Beetlejuice2013 ajoute que depuis leurs retrouvailles, les chats ne font pas que jouer ; ils se revoient tous les jours pour s’échanger les manifestations d’affection. Ces longs mois de séparation n’ont, semble-t-il, eu aucun impact sur leur complicité et l’attachement qu’ils éprouvent l’un pour l’autre.

A lire aussi : Un arbre planté à la mémoire de son chat devient le théâtre d’une scène émouvante avec des chatons et un papillon (vidéo)



Beetlejuice2013 / Reddit

De nombreux internautes ont été attendris par cette scène. Certains ont suggéré, avec humour, à Beetlejuice2013 et ses voisins de creuser un tunnel entre leurs maisons pour permettre aux 2 frères de se retrouver autant qu’ils le veulent.

On dit que le hasard fait bien les choses, et cela a été le cas pour ce magnifique duo félin.