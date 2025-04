Un ouvrier découvre 3 chatons livrés à eux-mêmes sur un chantier et devant leur survie à un conduit de ventilation (vidéo)

La vigilance d’un ouvrier du bâtiment et sa détermination à venir en aide à de minuscules créatures en détresse ont permis de transformer une potentielle tragédie en une belle histoire de sauvetage. Ses bénéficiaires sont 3 chatons orphelins et complètement livrés à eux-mêmes. Une association locale a fait le reste.

Dans le quartier du Lower East Side à Manhattan, New York, un ouvrier a remarqué une petite boule de poils dans un coin du chantier. En s’en approchant, il s’est rendu compte qu’il s’agissait d’un tout jeune chaton. Il a aussi et surtout réalisé qu’il y en avait 2 autres.

Les petits félins, 2 possédant un pelage tigré et une à la robe écaille de tortue, étaient complètement seuls. Il n’y avait aucune trace de leur mère dans les parages.

Le bon samaritain qui les a découverts a informé l’association locale Animal Haven de la situation. L’organisation a aussitôt envoyé une équipe de bénévoles sur les lieux. Ces derniers savaient qu’ils n’avaient pas de temps à perdre, car on était en fin de semaine et le chantier allait être clos durant tout le weekend.

A leur arrivée, les intervenants ont trouvé les chatons cachés dans un vide sanitaire, à proximité d'une bouche d'aération de buanderie. C’est très probablement l’air chaud provenant de ce conduit qui les avait empêchés de succomber à l’hypothermie.

Les bénévoles se sont faufilés dans l’étroite cachette des minets, puis ont emmené ces derniers au refuge. Ils ont été nourris au biberon et ont eu droit à un bain antiparasitaire. Ils ont ensuite été examinés à un vétérinaire, puis confiés à une famille d’accueil.

Les 3 chatons ont beaucoup d’appétit. Ils reçoivent tout le soin et toute l’attention dont ils ont besoin pour grandir dans de bonnes conditions. Ils n’auraient sans doute pas survécu longtemps sans leur génitrice pour les nourrir et les protéger.

« Les chatons vont très bien »

« Nous sommes si heureux de les voir en bonne santé, à l’abri du danger et de la solitude », a indiqué l’association new-yorkaise Animal Haven sur sa page Facebook, ajoutant que ses 3 petits protégés continuent de s’épanouir et qu’ils pourront être proposés à l’adoption lorsqu’ils seront suffisamment grands et autonomes.



Animal Haven / Facebook

« Les chatons vont très bien », a assuré, quant à elle, Tiffany Lacey, directrice exécutive de l’organisation, à The Dodo qui rapporte ce sauvetage.

Animal Haven a également tenu à remercier toutes les personnes ayant adressé leurs dons pour l’aider à prendre soin du trio. « La saison des chatons est une période incroyablement chargée pour nous, et nous avons besoin de votre aide pour sauver autant de petites vies que possible, souligne-t-elle. Nous ne pourrions pas le faire sans vous ! »