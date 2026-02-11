Trouvé seul dans la rue, ce chaton de 500 grammes restera anormalement petit une fois adulte sans que cela freine son bonheur

À l’âge de 5 semaines, un chaton devrait être dans un endroit sûr avec sa mère. Pourtant, Munchkin a été trouvée seule dans la rue avant de faire une rencontre salvatrice. Lors de sa prise en charge, l’association américaine Odd Cat Sanctuary s’est étonnée de sa taille minuscule.

C’était une toute petite boule de poils à son arrivée. Munchkin, trouvée seule dans la rue à l’âge de 5 semaines environ, affichait seulement 500 grammes sur la balance. « Nous avons rapidement compris qu’elle était différente, lorsque tous les autres chatons ont commencé à grandir et qu’elle est restée de la même taille », déclare l’association Odd Cat Sanctuary, qui l’a placée en foyer d’accueil.

Très amicale et affectueuse, malgré les épreuves terribles endurées à l’extérieur, la rescapée anormalement petite a charmé ses bienfaiteurs. Curieuse, elle a rapidement exploré son nouvel environnement avec enthousiasme. Même si les autres félins de la famille faisaient 2 fois sa taille, Munchkin s’amusait volontiers avec eux.

© The Odd Cat Sanctuary

Proposée à l’adoption

« Elle est née avec un trouble génétique qui fait qu’elle restera toujours petite », précise l’association au micro de Love Meow. Il lui a fallu un certain temps pour atteindre son premier kilo, mais Munchkin n’a jamais baissé les pattes et ses protecteurs n’ont jamais perdu espoir.

Sachant combien elle adorait la compagnie des humains et des autres animaux, ces derniers espéraient de tout leur cœur lui trouver le foyer idéal pour la vie. Par chance, une personne ayant déjà adopté auprès de l’association Odd Cat Sanctuary a été séduite par l’adorable boule de poils et a proposé de l’adopter.

© The Odd Cat Sanctuary

« Elle vit sa meilleure vie »

Renommée Suki par ses adoptants, la petite chatte s’est rapidement adaptée à son nouvel environnement et s’est liée d’amitié avec tous les membres du foyer. Désormais, elle a un compagnon félin et 3 amis chiens pour faire des pitreries !

© The Odd Cat Sanctuary

« Elle vit la meilleure vie possible avec ses frères et sœurs, les chiens et le chat, confie sa famille, encore petite aujourd’hui, elle est joueuse et douce. » Grâce à ce sauvetage, Suki n’aura plus jamais à affronter la solitude et profite pleinement des joies de la vie de famille.

© The Odd Cat Sanctuary