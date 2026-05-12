« Ma survivante, brûlée par son ancien propriétaire », cette chatte défigurée connaît enfin le bonheur au quotidien (vidéo)

Drakosha ne ressemble pas aux autres chats. Sauvée de la rue, cette minette au pelage noir a été gravement brûlée au point d’être défigurée. Soignée et adoptée par une femme nommée Nastya, elle savoure pleinement la seconde chance qui lui a été offerte. Très active sur les réseaux sociaux, son adoptante adorée partage son quotidien et encourage sa communauté à s’investir pour la cause animale.

« Ma survivante, brûlée par son ancien propriétaire, écrit Nastya, sur son compte TikTok @sweetmaybe, on dit souvent de ma chatte qu’elle est laide. Laissez un commentaire si vous la trouvez la plus belle. » Sa petite protégée, répondant au nom de Drakosha, arbore un physique atypique depuis l’acte de maltraitance qu’elle a subie.

Aujourd’hui en sécurité, la minette à la robe noire vit dans un nid douillet en étant entourée d’amour en permanence. Grâce à son adoptante, la boule de poils a pu tirer un trait sur son passé douloureux et obtenir une seconde chance dans la vie.

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« Elle est unique, comme une créature fantastique »

Dans une vidéo relayée par le média Parade Pets, on peut voir la douce Drakosha tranquillement assise et cligner doucement des yeux. Depuis sa mise en ligne, elle a reçu plus de 4 700 mentions « j’aime ». De nombreuses personnes lui ont exprimé leur soutien dans la section dédiée aux commentaires.

« Elle est si mignonne ! J’ai envie de la câliner », confie une internaute. « Chère chatte, tu es magnifique et tu mérites tout l'amour du monde », écrit un autre utilisateur du réseau social. « Elle est unique, comme une créature fantastique », ajoute un abonné.

© @sweetmaybe / TikTok (capture d'écran)

D’autres vidéos montrent que Drakosha est une compagne de vie assez calme, qui ne se lasse jamais des tendres caresses de son humaine préférée. Cette dernière semble mettre tout en œuvre pour préserver son confort au quotidien et assurer son bien-être.

Drakosha a notamment droit à des petites séances de massage, qui lui plaisent énormément !

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Une femme engagée en faveur des animaux

Comme l’indique Nastya sur son compte Instagram, elle « aide les animaux » et vend notamment des bijoux, dont les bénéfices sont reversés à une association.

Elle met également en avant des profils de chats disponibles à l’adoption, et encourage vivement les internautes qui la suivent à donner ne serait-ce qu’un petit coup de patte aux organisations de protection animale, qui œuvrent chaque jour pour sauver des vies.