Les bénévoles d’un refuge se démènent pour trouver le foyer idéal à un chat aveugle et son congénère qui le guide dans la vie (vidéo)

Kane sans Candy, c’est une chose inconcevable. Ces 2 chats ont en effet noué des liens d’amitié indéfectibles. Candy est même devenu au fil des années un guide pour son ami Kane qui n’y voit plus grand-chose aujourd’hui. C’est pour cette raison que la RSPCA leur cherche un foyer commun répondant à certaines exigences depuis que leur propriétaire ne peut plus s’occuper d’eux.

Le Millbrook Animal Centre de la RSPCA situé à Chobham dans le Surrey (Angleterre) a récemment lancé un appel pour trouver un foyer à Candy et Kane, 2 chats « incroyablement liés ». Arrivés ensemble en mars dernier au refuge lorsque leur ancien propriétaire ne pouvait plus les héberger, les 2 amis sont depuis à la recherche d’une nouvelle maison commune.

Une adorable paire

Au dire des bénévoles, Candy et Kane sont 2 chats « super sympathiques et seront des animaux de compagnie fantastiques pour une famille très chanceuse ». Très amicaux, ils aiment profiter de la compagnie humaine en se blottissant sur les genoux.

© RSPCA Millbrook

Comme le rapporte ITV, la RSPCA Millbrook veut les reloger tous les 2 dans un même foyer afin que Candy puisse continuer à guider Kane et à le soutenir. Kane, le chat tout blanc à poils courts, est en effet malvoyant et dans son ancienne famille, c’était Candy, le chat tabby et blanc à poils longs, qui l’a toujours aidé à vaquer à ses occupations quotidiennes.

Aujourd’hui, ce charmant duo peine à attirer l’attention, peut-être à cause des exigences particulières qu’implique leur adoption.

À la recherche d’une maison spéciale

En plus de pouvoir rester ensemble, les 2 amis ont également des besoins différents. Quand Candy a besoin d’un accès à l’extérieur, Kane sera quant à lui un chat d’intérieur. L’idéal serait une maison équipée d’un catio, ce qui permettrait à Kane de sortir quand même en toute sécurité.

© RSPCA Millbrook / Facebook

Étant donné que ce dernier est pratiquement aveugle, il sera également important de s'assurer que la disposition des objets du foyer reste inchangée. « Nous recherchons donc des propriétaires qui sont très heureux de garder leurs meubles et autres objets au même endroit dans la maison afin que Kane puisse s’habituer à son environnement et connaître son chemin sans s’embrouiller car sa vue est si limitée », a expliqué Sue Walters, la directrice du refuge.

© RSPCA Millbrook / Facebook

« Nous espérons vraiment pouvoir trouver le foyer idéal pour ces chats, car bien qu’ils aient tous les 2 des besoins différents, ils sont incroyablement liés et Kane est souvent guidé par Candy », a-t-elle ajouté. La famille idéale de ses 2 adorables félins ne se trouve certainement pas loin et il faut espérer qu’elle entende rapidement l’appel de l’association afin d’offrir aux 2 amis la belle vie qu’ils méritent.