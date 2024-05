5 chiots nés dans la rue rêvent de vivre en sécurité et d’aimer une famille pour la vie (vidéo)

En partenariat avec l’équipe d’Adopt Don’t Shop, l’association Elias and friends souhaite changer le destin de 5 chiots nés dans la rue au Liban. Afin de leur offrir un billet sans retour vers l’Europe, où les attend une vie meilleure, l’organisme lance un appel aux dons. Les bénévoles recherchent également des familles d’accueil ou d’adoption, prêtes à contribuer sérieusement au bonheur de ces précieux trésors sur pattes en quête d’amour et de sérénité.

Stella a vécu des épreuves terribles au Liban. Au cours de son errance, un événement particulièrement douloureux a obscurci la brillance de cette étoile…

Seule face aux dangers de la rue, la va-nu-pattes a fait l’expérience de la maternité et mis au monde 9 boules de poils adorables. Mais entre le manque de nourriture, les empoisonnements, la propagation des maladies et les accidents avec les voitures, survivre dans ce milieu est un défi quotidien.

© Elias and friends

Rappelons que l’attachement d’une mère à ses chiots est non seulement profond, mais aussi indispensable à leur survie. Hélas, certains humains se croient tout permis face à des êtres dénués de parole.

« 3 d’entre eux ont été pris par la population et nous n’avons aucune nouvelle d’eux, explique Marie, de l’association Elias and friends, de plus, un chiot est mort de la parvovirose [maladie virale grave et très contagieuse, à l'origine d'une gastro-entérite sévère]. »

Les chiots ont besoin de votre aide

Comme l’association n’a pas suffisamment de moyens et fonctionne sans refuge, elle a été contrainte de laisser Stella vivre, en quelque sorte, à l’instar des chats dits « libres ». « Nous l’avons stérilisée et nous lui avons mis un collier, explique notre interlocutrice, elle est nourrie avec d’autres animaux par un sauveteur, un bénévole de l’association Adopt Don’t Shop. Nous aurions aimé pouvoir la préparer au départ, mais nous manquons cruellement d’adoptants pour chiens en France… »

Par exemple, Java, à laquelle Woopets avait consacré un article l’année dernière, attend sa chance depuis 2 ans dans une pension. « C’est notre seule limite : l’absence d’adoptants », déplore Marie.

© Elias and friends

Pour éviter à ses petits bouts de rester dans la rue – où leur vie fragile est sans cesse menacée – Elias and friends projette de les mettre à l’abri dans une pension pendant 6 mois, soit « le temps nécessaire pour les préparer au départ vers l’Europe ».

Mais comme on dit : l’argent est le nerf de la guerre. Les anges gardiens de ces pauvres boules de poils ont lancé une cagnotte en ligne. Les dons serviront à financer leur hébergement en lieu sûr, leur alimentation, leur traitement contre les parasites, leur identification par puce électronique, leur vaccination, leur stérilisation, ainsi que leur transfert par avion vers l’Hexagone.

« Nous recherchons d'ores et déjà des familles d'accueil et des familles adoptives dans toute l'Europe pour accueillir ces 5 chiots », souligne Marie. Qui est prêt à leur donner un panier douillet, une bonne dose d'amour et l'espoir de vivre une vie de rêve bien loin des dangers de la rue ?

Pour obtenir de plus amples informations, devenir famille d’accueil ou d’adoption, merci de contacter directement l’association Elias and friends :

Par mail : [email protected]

Ou sur Instagram.

La cagnotte est ouverte en ligne sur helloasso.com.