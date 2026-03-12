Repérée au refuge, cette jeune chatte tuxedo est adoptée par des policiers qui en font la vedette du commissariat

Au commissariat de Saint-Dizier (52), une recrue inattendue contribue désormais au bien-être des policiers, mais aussi des victimes. Adoptée alors qu’elle n’était qu’un chaton, Menotte s’est révélée être une alliée précieuse pour apaiser l’atmosphère et instaurer un climat de confiance, notamment lors de l’accueil du public.

Au commissariat de Saint-Diziers (Haute-Marne), on ne rencontre pas que des policiers ; depuis fin 2025, les locaux de la police nationale bragarde comptent un membre spécial, une jeune chatte appelée Menotte en l'occurrence.

Cette féline tuxedo avait été recueillie dans la rue avant sa prise en charge par l'association locale Nos Amies les Bêtes. C'est à la structure d'accueil de cette dernière, baptisée refuge Andrée Guérin, qu'elle avait été repérée par la lieutenante Cassandre Lude, qui est à la tête du service local de la police judiciaire. Celle-ci « savait que ça avait déjà eu lieu dans d'autres commissariats. On a recensé l'état d'esprit des collègues, qui étaient tout à fait d'accord pour recevoir ce chat-là », explique Philippe De Brito, commandant par intérim du commissariat de police de Saint-Dizier, à France 3 Grand Est .



Cassandre Lude / Police nationale

Elle a donc officialisé son adoption et est allée la chercher au refuge. Menotte avait alors 4 mois. Son intégration a été facilitée par des partenaires, notamment une grande surface locale ayant offert des croquettes. Par ailleurs, l'acquisition de la chatte et ses vaccins ont été financés par la DDSP (direction départementale de la sécurité publique) de la Haute-Marne.

Une présence bienfaitrice pour les policiers et les victimes

Aujourd'hui, Menotte est bien installée au commissariat, où elle dispose de tout le nécessaire pour son bien-être : arbre à chat, gamelles, litières… Elle peut aussi et surtout compter sur les soins et l'affection apportés par les policiers, auprès desquels elle « contribue à instaurer un climat social », indique Philippe De Brito.

Son tempérament calme et sa présence participent également « à réceptionner les victimes, à instaurer un climat de confiance entre les enquêteurs et les personnes qui viennent livrer leur situation délicate, notamment avec les enfants », poursuit le commandant.