Toutes les nuits, cette chatte mélomane ayant un chien pour prof de musique saute sur le piano pour faire ses gammes

Quand certains animaux se contentent d’écouter, d’autres préfèrent passer à l’action. Dans cette famille, la musique n’est pas qu’un simple fond sonore ; elle devient une véritable activité partagée, tantôt attendrissante, tantôt un brin envahissante. La passion inattendue d’une chatte répondant au nom de Jamie fait sourire les internautes, même si elle met parfois les nerfs et le sommeil de leur humaine à rude épreuve.

La famille d’une utilisatrice de Reddit se faisant appeler “No_Understanding2616” comporte 5 animaux de compagnie : 2 chiens, 2 chats et un serpent. 2 d’entre eux sont mélomanes. Leur propriétaire explique, en effet, à Newsweek que Finn le Dalmatien et Jamie la chatte à la robe tigrée adorent jouer du piano.

Finn avait appris à appuyer sur des touches lors de son séjour dans un centre d’éducation canine. Ses éducateurs ignoraient que sa maîtresse possédait un piano. En rentrant à la maison, le chien s’est mis à appliquer ce qu’on lui avait enseigné en tapotant sur le clavier.

Pendant qu’il baladait ses pattes sur le piano, Jamie l’observait aussi discrètement qu’attentivement. La minette a bien pris note et n’a pas tardé à mettre ce qu’elle a vu en pratique. Au bout de quelques séances, l’élève a fini par dépasser le maître.



No_Understanding2616 / Reddit

Si Finn saute sur le clavier de temps en temps, Jamie, elle, ne peut quasiment plus s’en passer. Elle se balade sur les touches presque quotidiennement, en particulier le soir. Peu lui importe que ce qu’elle produit s’apparente plus à de la cacophonie qu’à un ensemble mélodieux, elle s’en donne toujours à coeur joie. Ce qui n’est évidemment pas de nature à favoriser la bonne qualité de sommeil de sa maîtresse.



No_Understanding2616 / Reddit

Les internautes montent au créneau pour défendre Jamie

Sur Reddit, cette dernière explique que les moments où Jamie joue du piano peuvent être particulièrement perturbateurs. “Sans parler du bruit désagréable et agaçant quand j’essaie de regarder un film. Ou la gêne quand on doit expliquer la situation au téléphone”, dit-elle, en effet.

No_Understanding2616 / Reddit

Bien entendu, elle n’en tient pas rigueur à Jamie. Son attitude l’amuse et l’attendrit bien plus qu’elle ne l’irrite véritablement. En plus, les commentaires des internautes lui valent bien des fous rires, notamment ceux qui lui reprochent avec humour de chercher à empêcher la chatte à vivre pleinement sa passion.