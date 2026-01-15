S’installant dans un espace improbable du meuble, 2 chattes transforment une sieste ordinaire en scène tendre et comique (vidéo)

Les chats ont ce talent unique pour transformer les objets les plus banals en lieux de vie parfaitement adaptés. Du moins selon leurs propres critères. Entre logique mystérieuse et sens aigu du confort, certaines scènes du quotidien félin laissent leurs humains à la fois perplexes et amusés. Et quand ces moments sont filmés, ils ne tardent pas à faire fondre les internautes.

Bowie et Blu sont 2 adorables sœurs félines, croisées Persanes et vedettes du compte TikTok “@bowieandblu” où leurs aventures sont suivies par près d’un millier de followers.

Comme la plupart des chats, elles fonctionnent selon une logique qui leur appartient totalement et dont on a du mal à saisir toutes les subtilités. Certains de leurs comportements et choix semblent défier toutes les normes et faits pour nous déconcerter. Les membres de leur famille sont les premiers à en témoigner, mais ils ont aussi d’être aux premières loges pour assister aux moments à la fois surréalistes et attendrissants dont elles sont les protagonistes.

Il suffit de jeter un coup d'œil sur les vidéos partagées sur leur TikTok pour s’en rendre compte. L’une d’elles, relayée par Newsweek , vaut particulièrement le détour. Elle illustre à merveille leur caractère imprévisible et drôle.

Mise en ligne le 20 décembre 2025 et rapidement devenue virale, ayant généré 3 millions de vues sur le réseau social, la séquence en question montre Bowie et Blu couchées dans un endroit tout à fait improbable.

Leur propriétaire possède une jolie table basse entièrement transparente et dont les pieds ont une base en forme de triangle. C’est justement dans chacun de ces prismes triangulaires que les chattes ont décidé de faire leur sieste.

Une habitude depuis toujours

Elles ont bien des couchages confortables à leur disposition et peuvent même dormir sur d’autres surfaces douillettes (canapés, tapis…), mais ces lieux un peu trop communs à leurs yeux ne semblent pas les intéresser.



@bowieandblu / TikTok

“Croyez-vous qu'elles savent que cette table n'a pas été spécifiquement construite pour elles ?” demande l’auteur de la vidéo. Bowie et Blu sont trop occupées à profiter de leur petit somme pour s’en soucier.

En fait, c’est une habitude chez elles, et ce, depuis leur plus jeune âge. Cette autre vidéo le prouve :

