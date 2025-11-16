Le refuge confie à cette bénévole un chaton mâle de 10 jours qui s’avère être… une femelle beaucoup plus âgée

Les refuges sont parfois tellement débordés et à court de ressources, qu’ils confient régulièrement certains de leurs animaux à des familles d’accueil. L’une d’entre elles, s’est vu remettre une toute jeune boule de poils, un chaton mâle de 10 jours. En fait, il s’est avéré qu’il s’agissait d’une femelle de 5 semaines dont le corps était sous-développé à cause de la malnutrition et de la déshydratation.

Jamie est bénévole en tant que famille d’accueil pour l’association Baby Kitten Rescue. Début septembre, elle a reçu un appel pour prendre en charge un chaton mâle noir à poil long âgé de 10 jours et qui avait besoin d’aide en urgence. Le refuge de West Valley en Californie (États-Unis) qui l’avait recueilli étant à court de ressources, il avait besoin d’aide pour sauver la pauvre bête.



© @thekittensfoster / Instagram

C’est ainsi que le petit félin est arrivé chez Jamie. Néanmoins, cette dernière a rapidement découvert que son petit protégé était en réalité une femelle et qu’elle était beaucoup plus âgée. Elle raconte auprès de Love Meow : “J'ai remarqué qu'elle avait toutes ses dents, ce qui signifie qu'elle était en fait plus proche de 5 semaines”.

Pour la défense du refuge, la pauvre bête souffrait de malnutrition sévère et de déshydratation. Son corps avait donc l’apparence d’un chaton d’une semaine . Incapable de manger par elle-même, c’est Jamie qui devait l’aider à se nourrir. Elle a ainsi enchaîné les petits repas toutes 3 à 4 heures, jour et nuit, comme elle l’explique : “La plupart des chatons de 5 semaines mangent toutes les 5 à 6 heures, mais comme [elle] était si petite, son estomac avait la capacité d'un chaton d'une semaine”.



© @thekittensfoster / Instagram

Petit à petit, la boule de poils a retrouvé des forces et son caractère a commencé à se révéler. Comme il lui fallait un nom, sa maîtresse d’accueil a décidé de la baptiser Wednesday, en référence à la série du même nom.

A lire aussi : Le rituel quotidien poignant d'un chat endeuillé qui étreint tous les soirs le collier de son ami chien disparu (vidéo)

Avec le temps, la petite chatte a continué à se développer, que ce soit en corpulence et en personnalité. Désormais âgée de 11 semaines, elle était presque prête pour être adoptée. Cependant, elle n’aura pas à aller très loin. En effet, une famille nombreuse – 2 humains, 3 chiens et un chat –, habitant à quelques rues de chez Jamie, va recueillir Wednesday. Elle pourra donc continuer de voir sa bienfaitrice qui lui aura permis de connaître cette seconde chance.