Trouvé dans la rue, ce vieux chat âgé de 10 ans découvre enfin le bonheur grâce à un policier au grand cœur

Blake a intégré le refuge de la SPCA Canterbury & District (Royaume-Uni) en tant que chat errant. Le félin de 10 ans était en piteux état à son arrivée, mais il a pu compter sur le professionnalisme et la bienveillance de ses sauveteurs pour se rétablir. Il n'avait plus qu'à trouver une famille aimante pour couler ses vieux jours, ce qui n'était pas une mince affaire à cause de son âge. Toutefois, il a fini par trouver l'endroit idéal pour lui.

Blake a été secouru au mois d’avril dernier, rapportait Southwark News. Un passant l’a découvert mal en point dans la rue et l’a déposé chez un vétérinaire. Les membres du refuge ont ensuite pris le relais. Le félin était sale, balafré et avait un abcès volumineux. Ses sauveteurs ont supposé qu'il vivait dans la rue depuis un long moment et qu'il avait dû se battre pour sa survie.

SPCA Canterbury & District

Une belle âme

Malgré tout ce qu'il avait enduré jusqu'à présent, Blake était d'une gentillesse sans nom : « Il était amical avec le personnel. Il a été castré sous notre garde et soigné pour tous ses maux. Heureusement, il était rapidement en pleine forme et prêt à trouver un foyer » expliquait Natalie Archer, Directrice du refuge.

Cependant, cette dernière savait qu'il mettrait plus de temps à trouver un foyer que ses congénères plus jeunes, car c'est généralement le cas. Les animaux plus âgés, ou encore handicapés, ont toujours beaucoup plus de mal à trouver une famille que les autres. Cela n'a toutefois pas entaché la volonté de ses sauveteurs de lui trouver une maison adaptée, et leur souhait a été entendu.

La maison idéale

3 mois après l'arrivée du quadrupède dans leurs locaux, ils ont reçu l'appel d'un policier, Steve Duffy, qui cherchait un « chat intelligent qui avait besoin d'une seconde chance dans la vie » pour son écurie. Aux yeux de Natalie, Blake était le candidat parfait, alors, elle a fait les présentations et le félin a été adopté. Dans son nouveau chez-lui, le félin a pu retrouver la vie en extérieur, mais de façon beaucoup plus sécuritaire cette fois-ci.

Il a aussi fait la rencontre des chevaux et s'habitue petit à petit à leur présence : « Blake s'adapte très bien et a déjà charmé tout le monde à l'écurie. Les chevaux semblent curieux, mais il est encore un peu timide. Ses yeux étaient comme des soucoupes la première fois qu'il les a vus ! Nous le laissons explorer à son rythme », partageait son propriétaire.