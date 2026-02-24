Cherchant son chat partout à la maison, elle se fie à l'air suspect de son autre ami félin pour le retrouver (vidéo)

En rentrant chez elle après une courte absence, une jeune femme a vécu un moment d’inquiétude en constatant que l’un de ses chats restait introuvable, tandis que l’autre affichait un calme presque suspect. Une scène aussi déroutante qu’amusante allait bientôt révéler une situation pour le moins inattendue.

Averie Peet, alias « @pghbookgirl » sur TikTok, vit à Pittsburgh en Pennsylvanie (Etats-Unis) avec ses 2 chats répondant aux noms de Sir Kitty et Brontë.

Le premier possède un pelage blanc à marques rousses et le second une robe entièrement blanche. Ils s'adorent et sont inséparables, mais il leur arrive aussi de faire des bêtises. Ces dernières sont toutefois généralement plus amusantes que graves.

Récemment, c'est Brontë qui s'est signalé en adoptant un comportement pas tout à fait irréprochable à l'égard de son congénère.

Ce jour-là, Averie Peet, 23 ans, était sortie faire quelques courses. A son retour, elle a été étonnée de constater que Sir Kitty n'était pas là pour lui souhaiter la bienvenue, comme il le faisait chaque fois qu'elle rentrait à la maison. Brontë, lui, était bien présent ; il était tranquillement couché sur la niche d'intérieur, que lui et son semblable ont l'habitude de partager.



@pghbookgirl / TikTok

La jeune femme a cherché Sir Kitty dans toutes les pièces, mais le chat restait introuvable. Cela n'a duré que quelques minutes, mais elles ont dû lui paraître extrêmement longues. Néanmoins, alors qu'elle n'y avait pas prêté attention au départ, il lui a semblé que la niche souple, quoique écrasée sous le poids de Brontë, semblait dessiner une forme bien ronde.

Elle a alors éloigné Brontë, soulevé la maisonnette et a effectivement retrouvé Sir Kitty à l'intérieur. Son frère le cachait depuis le départ et restait couché comme si de rien n'était.



@pghbookgirl / TikTok

Soulagement et rires

Soulagée, Averie Peet n'a pas pu s'empêcher d'en rire par la suite. « Qui sait combien de temps il est resté là-dedans ? » se demande-t-elle malgré tout. Si elle l'a localisé assez rapidement, elle était tout de même absente pendant une bonne heure.

Quoi qu'il en soit, cette petite mésaventure a été sans conséquence pour Sir Kitty. Il ne semblait même pas en tenir rigueur à Brontë.

Voici la vidéo, postée le 14 février 2026 et relayée par Newsweek :

A lire aussi : Au lendemain d’une tempête, 2 chatons perchés dans un arbre se sont juré de ne plus jamais se quitter