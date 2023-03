Un chat errant depuis des années, et avec une grave blessure au dos, découvre enfin la sérénité de la vie d’intérieur

Garfield a vécu dans la rue pendant plusieurs années, dans le New Jersey, aux États-Unis. Un jour, d’une manière ou d’une autre, il a été grièvement blessé au niveau du dos. Malheureusement, non soignée, sa plaie s’est infectée et a finalement été envahie par des asticots. Il était urgent d’intervenir, et c’est ce qu’a fait la sauveteuse d’animaux Whitney Malin, comme le relate Cole & Marmalade.

© Cole & Marmalade

La blessure de Garfield « sentait la mort »

Avec l’aide d’autres sauveteurs, Whitney a capturé Garfield puis l’a conduit chez un vétérinaire, le docteur Morkos. La blessure du félin était dans un terrible état. Ses tissus étaient en décomposition et colonisés par des vers. La plaie « sentait la mort ».

Il a d’abord fallu plus de 30 minutes pour la nettoyer, avant même de pouvoir commencer à traiter l’infection et à supprimer les larves.

Attention : la photo suivante peut être dérangeante

© Cole & Marmalade

Une fois l’intervention terminée, le chat n’a pas hésité à manger ce qu’on lui proposait. Pour les sauveteurs, c’était déjà le signe qu’il se sentait suffisamment bien.

Le chat a ensuite été placé en famille d’accueil, le temps de sa convalescence.

Une période de test, pour savoir si Garfield serait adopté ou remis à la rue

Étant donné que Garfield n’avait connu que la rue, il n’était pas habitué aux humains et était très méfiant. Personne ne pouvait dire s’il serait capable de s’adapter à la vie en famille, ou s’il serait plus heureux en retournant dans la rue, après avoir été stérilisé. Son passage en famille d’accueil, chez Laura et Josh, était donc une période de test. La sauveteuse Whitney espérait de tout son cœur que l’animal parvienne à s’acclimater aux humains.

© Cole & Marmalade

« J'espère que lorsqu'il aura moins mal, il deviendra amical. Je ne veux pas le remettre à la rue. Je veux qu'il sache ce que c'est que d'avoir une belle vie », avait-elle déclaré.

Par miracle, les choses se sont parfaitement déroulées. Entouré d’amour et de bienveillance, Garfield s’est adapté à sa nouvelle vie. Il a même commencé à jouer et à se laisser gratter la tête.

La nouvelle vie de Garfield

Grâce à ses immenses progrès, le félin a été adopté par une famille aimante : Cory et Guy.

© Cole & Marmalade

Sa fourrure recouvre désormais entièrement la cicatrice de sa blessure, et son passé est définitivement derrière lui. Il a même un nouveau nom pour cette nouvelle vie : Freddy Van Gogh. Il est le plus heureux des chats d’intérieur, et raffole maintenant des caresses.

© Cole & Marmalade