Trouvé dans la rue à l'âge de 2 jours, ce chaton ouvre les yeux pour la première fois et découvre la vie

Anna est peut-être la plus petite de la portée de chatons orphelins sauvée par une association californienne, mais elle n’est assurément pas la moins en vue. Aux côté de son frère et de sa sœur, et bénéficiant du soin de sa famille d’accueil, elle se prépare pour la prochaine grande étape de sa vie.

3 chatons nouveau-nés orphelins avaient été découverts dans la rue, puis emmenés dans un refuge de Los Angeles. L’établissement ne disposait toutefois pas du personnel pour s’occuper correctement des petits félins, qui avaient besoin d’être pris en charge 24 heures sur 24. Il a alors fait appel à l’association locale Baby Kitten Rescue.



Baby Kitten Rescue / Instagram

Aussitôt contactée, sa fondatrice Caroline Grace s’est rendue au refuge pour récupérer les 2 sœurs calico (robe écaille de tortue et blanc) et leur frère tuxedo (pelage noir et blanc), nés l’avant-veille. Ils étaient affamés, couverts de puces et de saletés. Ils souffraient également d’une infection bactérienne.



Baby Kitten Rescue / Instagram

La priorité était de les traiter contre cette dernière. Le lendemain, ils se portaient déjà un peu mieux et retrouvaient l’appétit grâce au traitement. Le plus petit des chatons, femelle calico à la truffe noire et appelée Anna, n’était toutefois la plus discrète. Elle donnait souvent de la voix, surtout lors des repas. Et à 5 jours, elle commençait à ronronner généreusement.





Baby Kitten Rescue / Instagram

La plus fougueuse du groupe

Son frère Sven et sa sœur Elsa ont ouvert les yeux, mais Anna l’a fait bien plus tard, comme l’explique Caroline Grace à Love Meow : « Anna n'a pas commencé à ouvrir les yeux avant l'âge de 14 jours, et ils n'étaient pas complètement ouverts avant 16 jours ». Puis, quand elle y est arrivée, elle a laissé libre cours à son insatiable curiosité.



Baby Kitten Rescue / Instagram

« Elle avait la personnalité la plus fougueuse du groupe depuis le départ. Elle s’époumonait à miauler dès qu'elle sentait la porte de la couveuse s'ouvrir », poursuit la mère d’accueil. Anna hurlait jusqu’à recevoir son biberon, puis mettait sa machine à ronronner en marche.



Baby Kitten Rescue / Instagram

A près de 4 semaines d’âge, le trio a été sorti de l’incubateur pour être placé dans une pièce confortable, avec une multitude de jouets et de coins à explorer. Elsa est restée très proche d’Anna. Elles et Sven vont à merveille et grandissent à vue d’œil. Encore quelques semaines, et ils pourront être proposés à l’adoption. « S’occuper de ces chatons est un grand bonheur. Je savoure chaque instant passé avec eux », confie Caroline Grace.



Baby Kitten Rescue / Instagram