Un chaton Savannah et son "grand frère" Maine Coon forment un duo à la complicité et la tendresse hors du commun (vidéo)

Ils n’ont ni le même âge, ni la même taille et ne font pas partie de la même race, mais ils s’adorent et ne peuvent se passer l’un de l’autre. Beau le chaton Savannah et Blue le Maine Coon sont liés par une amitié extrêmement forte, et une vidéo illustrant leur merveilleuse relation est devenue virale sur TikTok.

Les Savannah sont des chats particulièrement sportifs et agiles, ce qui n’a rien de surprenant, vu qu’ils descendent du Serval. Les Maine Coons, eux, sont davantage de doux géants, même s’ils ne sont pas inactifs pour autant.

Même si leurs caractères ne sont pas tout à fait les mêmes, les représentants de ces 2 races félines peuvent très bien s’entendre, pour peu que leur socialisation soit de qualité. L’histoire de Beau et Blue est là pour en apporter la preuve.



@wildmane_mainecoons / TikTok

Le premier est un chaton Savannah de 4 mois. Son congénère, lui, est un Maine Coon plus âgé. Ils font partie des protagonistes à 4 pattes du compte TikTok « @wildmane_mainecoons », consacré à un élevage familial de Maine Coons basé à Sacramento, dans l’Etat de la Californie (Etats-Unis).

Beau et Blue sont d’inséparables amis. En les observant, on aurait même l’impression d’avoir affaire à des frères. Ils sont ensemble en permanence, se toilettent mutuellement et passent leur temps à jouer. Leur amitié a quelque chose de magique. Leur propriétaire a énormément de chance d’être aux premières loges pour assister à une telle complicité au quotidien.

Un moment de bonheur partagé

Une vidéo postée récemment offre un petit aperçu de l’affection qu’ils ont l’un pour l’autre. La séquence, mise en ligne le 25 décembre 2024 sur TikTok, totalise des centaines de milliers de vues et est relayée par Parade Pets. La voici :

A lire aussi : L'instant magique où un nouveau-né cesse de pleurer en rencontrant son ami félin pour la première fois (vidéo)

On voit les 2 chats s’amuser et s’échanger les manifestations de tendresse. Très protecteur envers son petit frère, Blue lui mordille gentiment le cou et le toilette. Tous 2 restent ensuite couchés côte à côte et profitent de ce énième moment de bonheur partagé.