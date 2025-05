Atteinte de nanisme, cette adorable petite chatte pesant 1 kilo ne grandira jamais et n’a pourtant aucun mal à s'imposer dans sa famille nombreuse

Yuna a beau être toute petite et légère, elle ne se laisse pas faire. Il faut dire que malgré son petit gabarit et ses grands yeux de chaton, elle est en réalité âgée de 2 ans ! Sur le réseau social Reddit, celle qui se fait appeler Cultural-Cricket-464, a pris l’habitude de régulièrement poster des photos et vidéos de cette petite femelle très particulière. D’après ses explications, la minette est atteinte de nanisme hypophysaire congénital, autrement dit une maladie rare également appelée "hyposomatotropisme". Cette affection se caractérise par une hypoplasie (développement insuffisant) de l'hypophyse, une petite glande hormonale située juste sous le cerveau. Ce jargon un peu barbare peut faire peur, mais en réalité, Yuna va très bien et peut vivre tout à fait normalement.

© Cultural-Cricket-464 / Reddit

Petit chat, grand caractère

“Elle est un amour absolu et elle me suit partout”, précise son humain sur le réseau social. Selon les informations relayées par le média Newsweek, Cultural-Cricket-464 aurait adopté Yuna à l’âge de 5 mois. Depuis, la minette a à peine grandi… “Elle ne pèse qu’un kilogramme, mais a une énorme personnalité. Elle se bat avec mes autres chats et gagne une fois sur 2. Elle est née le 17 mars de l'année dernière et je l'ai adoptée dans un refuge quand elle avait 5 mois et pesait 900 grammes”, peut-on lire sur une publication Reddit. Depuis son adoption, Yuna évolue au sein d’une grande famille comportant plusieurs autres chats et, contrairement à ce que l’on pourrait penser, elle sait parfaitement s’imposer !

© Cultural-Cricket-464 / Reddit

Une féroce envie de vivre

Mais même si la petite chatte n’a aucune peine à se faire respecter par les autres félins de la maison, elle peut parfois avoir quelques difficultés en raison de sa taille. “Elle ne peut pas sauter très haut à cause de sa particularité, alors soit nous la portons, soit nous mettons quelque chose sur lequel elle peut s’appuyer pour se hisser”, affirme son humaine. Qu’à cela ne tienne, Yuna est bien décidée à ne pas laisser ces quelques obstacles l’empêcher de vivre pleinement. Elle joue, court, se bat, réclame des câlins et se prélasse au soleil comme n’importe quel autre félin ! En parallèle, elle est également une véritable star de Reddit, où de nombreux abonnés la suivent et demandent régulièrement de ses nouvelles.

© Cultural-Cricket-464 / Reddit