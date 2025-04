Le geste touchant d'une femme envers les chatons errants de son quartier qui n'ont jamais eu de jouet (vidéo)

Il suffit parfois de pas grand chose pour faire une grande différence dans la vie de ceux qui nous entourent. L’attitude d’une Moscovite amoureuse des animaux à l’égard d’une portée de chatons errants vivant au pied de son immeuble en est la parfaite illustration. Elle a voulu faire un peu plus que les nourrir ; ces adorables petites créatures avaient aussi besoin de s’amuser et d’être stimulées.

Se faisant appeler Bambampou sur le réseau social Reddit, une habitante de Moscou en Russie vient en aide aux animaux en difficulté chaque fois qu’elle en rencontre. Elle-même propriétaire de plusieurs chats, elle avait récemment repéré une petite famille féline ayant élu domicile au sous-sol de son immeuble.

Une chatte errante avait, en effet, donné naissance à 3 adorables chatons au pelage tigré et les élevait dans cette résidence. Bambampou a pris l’habitude de leur donner à manger. Plusieurs de ses voisins se sont mis à l’imiter.

Elle aurait souhaité pouvoir les héberger, mais elle n’était pas en mesure de le faire car elle devait déjà s’occuper de ses chats. Elle ne pouvait pas compter sur une aide extérieure non plus. « Malheureusement, nous n’avons pas de bon système pour aider les chats sans abri ici », explique-t-elle.

Tout en s’assurant qu’ils ne manquent jamais de nourriture, Bambampou a essayé de gagner la confiance de ces chatons et espère leur trouver des familles aimantes. A eux comme à leur mère, d’ailleurs.

« Je suis sûre qu’ils trouveront bientôt un foyer »

En attendant de les voir sauvés de la rue et adoptés, elle s’emploie à rendre leur quotidien un peu plus agréable. Elle leur a offert un jouet pour chat dont ses matous ne se servent plus. Il s’agit d’une tour à spirales comportant des balles.

Les 3 chatons ont tout de suite adopté leur nouveau joujou. Dans la vidéo postée par Bambampou sur Reddit et que relaie The Dodo, on peut les voir s’en donner à cœur joie autour de l’objet.

« Mes voisins et moi faisons ce que nous pouvons. Je suis sûre qu’ils trouveront bientôt un foyer », conclut cette âme bienveillante.

A lire aussi : L'hommage déchirant d'un chat à son ami canin qui n'est plus là pour fêter Noël à ses côtés (vidéo)



Bambampou / Reddit