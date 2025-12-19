Ce chat a attendu 18 ans avant de réaliser ce geste d'affection et de confiance envers son humaine qui partage son émotion

La propriétaire d’un chat âgé a récemment vécu une expérience rare et profondément touchante que seuls nos compagnons à fourrure savent offrir. Cela a été pour elle un moment de tendresse inattendu, précieux et aussitôt partagé avec les internautes. Une scène simple, mais chargée d’émotion, qui rappelle à quel point nos amis félins savent nous surprendre, même après de longues années de vie commune.

La propriétaire d’un adorable chat noir sénior a récemment posté sur le réseau social Reddit la photo du félin, couché sur ses genoux. Jusque-là, même si l’image et le matou sont magnifiques, on pourrait penser que la scène n’a rien d’extraordinaire. En réalité, elle constitue un grand évènement pour l’auteure de la publication relayée par Newsweek .

Le chat en question ne s’était jamais posé sur ses jambes en 18 longues et belles années de vie commune. La surprise était de taille pour l’utilisatrice de Reddit, qui se fait appeler “Fluid_Sky7437” et qui n’a pas révélé le nom du quadrupède.



Fluid_Sky7437 / Reddit

Elle a donc voulu partager sa joie et surtout son émotion avec les internautes en mettant ce cliché en ligne. La jeune femme a d’ailleurs précisé qu’elle était tellement excitée qu’elle avait pris de nombreuses autres photos.

“Mon petit néant s’est enfin blotti sur mes genoux”

“Après près de 18 ans passés ensemble, mon petit néant s’est enfin blotti sur mes genoux pour faire la sieste, peut-on lire en légende de la part de Fluid_Sky7437. J’ai pris tellement de photos de ce moment.”

Le mot “néant” ou “vide” (“void” en anglais) est employé par de nombreux propriétaires anglophones de chats noirs pour désigner ces derniers, de manière à la fois tendre et drôle.

En répondant aux commentaires des internautes, la propriétaire du chat a expliqué qu’il n’était pas au mieux de sa forme à ce moment-là. Un récent vaccin l’avait mis dans cet état. Mais il se porte mieux depuis. Peut-être avait-il fini par comprendre que la meilleure manière de trouver du réconfort était de se rapprocher de son humaine…

Les chats ont la réputation d’être plus distants que les chiens, mais eux aussi savent se montrer affectueux et exprimer leur attachement. D’aucuns pensent d’ailleurs que la relative rareté de ces interactions les rendent d’autant plus précieuses.