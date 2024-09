Plus petit que ses compagnons de portée, ce chaton aux besoins spéciaux peut compter sur le soutien d'un vieux chat aimant

Small Fry est arrivée au refuge de l’Arizona Humane Society avec ses compagnons de portée, dans l’espoir d’une vie meilleure. Contrairement à ses frères et sœurs, Small Fry avait besoin d’un soutien supplémentaire. Elle était beaucoup plus petite que les autres chatons.

Big Mac, McFlurry, Chicken Nugget et Small Fry ont été trouvés errants. Pris en charge par l'Arizona Humane Society, les chatons ont eu droit à des soins de qualité avant d’être placés en famille d’accueil.

Small Fry, le petit félin noir et blanc, avait toutefois besoin d’une attention particulière. « Elle ne pesait que 188 grammes, un poids très insuffisant pour un chaton de 4 semaines », explique Angelica, membre de l’association, à la rédaction de Love Meow.

© Angelica – @emiliotheginger

La minuscule boule de poils avait du mal à manger au biberon, et devait être nourrie à la seringue.

Comme l’indiquent nos confrères d’outre-Atlantique, Small Fry est allée dans un foyer d’accueil avec ses compagnons de portée, mais a dû être renvoyée dans l’unité des soins intensifs du refuge pour être à nouveau soignée.

© Angelica – @emiliotheginger

Le chaton avait besoin de soins particuliers

Tandis que ses frères et sœurs s’épanouissaient en famille d’accueil, Small Fry pouvait compter sur le soutien inébranlable d’Angelica, sa soigneuse. Cette dernière s’assurait que tous ses besoins étaient satisfaits, et gardait un œil sur sa petite protégée 24 heures sur 24.

« J’en suis tombée amoureuse, et j’ai décidé de la ramener à la maison », confie la bonne samaritaine. Au fil du temps, le chaton a appris à manger et a commencé à prendre du poids. Il est devenu plus énergique et joueur.

© Angelica – @emiliotheginger

Small Fry a réussi à rattraper son retard de taille, mais avait grandement besoin d’un ami. Chez Angelica, elle a fait connaissance avec Emilio, un matou de 11 ans qui a rencontré sa bienfaitrice à l’âge de 8 semaines.

Attiré par les petits animaux dans le besoin, le félin a toujours aidé Angelica à prendre soin des chatons qu’elle accueillait. Au début, Small Fry était intimidée. Mais le sympathique Emilio lui a donné le temps nécessaire pour s’habituer à lui.

© Angelica – @emiliotheginger

Small Fry peut compter sur Emilio et Angelica

Dès qu’elle s’est sentie plus à l’aise en sa présence, Emilio l’a prise sous son aile. Grâce à son protecteur, Small Fry est devenue plus courageuse et aventureuse.

« Emilio la suit toujours et l’encourage à jouer. Il est très doué pour initier les jeux et fixer les limites », souligne Angelica.

© Angelica – @emiliotheginger

À 7 semaines, Small Fry pèse un kilo et demi environ. Elle arbore un joli ventre rond et passe son temps à profiter de la vie.

La jeune chatte énergique essaie de perfectionner ses attaques sournoises sur Emilio, quand il dort !

© Angelica – @emiliotheginger

Avec l’aide de sa mère d’accueil et de son vieux compagnon aux pattes de velours, Small Fry est devenue un animal heureux et en bonne santé.

Quel bonheur de voir sa belle évolution !

© Angelica – @emiliotheginger