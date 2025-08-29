Trop maigre pour son âge et rejeté par sa mère, ce chaton déterminé à vivre déjoue les pronostics (vidéo)

Une portée de chatons a été retrouvée, coincée entre 2 clôtures. Les petits ont ensuite été pris en charge par une association avec leur maman. Cependant, cette dernière a rejeté le plus faible. Pourtant, grâce à sa formidable résilience, la boule de poils a fini par reprendre des forces et est même devenue l’une des plus vigoureuses de la fratrie.

Les mamans chats ne choisissent pas les endroits les plus accessibles pour mettre au monde leurs petits. Pour elles, l’objectif est tout simplement de protéger leur progéniture des prédateurs. Mais ce faisant, les bonnes âmes qui voudraient leur venir en aide sont également bloquées. Ainsi, comme nous le rapporte Love Meow , un bon samaritain avait repéré 4 chatons qui vivaient dans un endroit pour le moins précaire : ils étaient situés dans un espace étroit entre une clôture en bois et une autre grillagée.



© @whiskers_agogo / Instagram

Leanne , une bénévole au sein de l’association Whiskers-a-GoGo a donc été appelée à la rescousse pour récupérer les 4 petits. Avec l’autorisation du propriétaire de la clôture en bois, un trou a été percé pour pouvoir récupérer les boules de poils. Il restait ensuite à trouver la maman. Celle-ci a finalement été capturée grâce à une trappe, et elle a pu retrouver ses chatons.

Toute la petite famille a ensuite été placée dans une famille d’accueil, afin de s’épanouir correctement. Malheureusement, parmi les 4 chatons, il s’en trouvait un qui était plus chétif que les autres. Répondant à son instinct naturel, la maman l’a alors rejeté pour privilégier les 3 autres. En pleine nature, un tel geste aurait condamné la pauvre bête. Fort heureusement, dans son nouveau foyer, la petite – qui a été baptisée Hamster – a pu compter sur l’aide de sa famille d’accueil.

Néanmoins, le combat a été rude. En effet, à une semaine, la boule de poils ne pesait que 85 grammes, soit moins qu’un chaton nouveau-né. Mais Hamster voulait se battre. La petite femelle a alors enchaîné les biberons goulûment , reprenant 8 grammes en 2 jours. Petit à petit, sa constitution s’est renforcée, et sa personnalité aussi. Elle est ainsi devenue plus forte, plus joueuse et plus curieuse.



© @whiskers_agogo / Instagram

Lorsque les autres chatons ont été sevrés, la fratrie s’est retrouvée avec bonheur. Et Hamster, qui était auparavant la plus faible de la portée, a maintenant dépassé 2 de ses frères et sœurs. Pour tout ce petit monde, il ne reste plus qu’à relever un ultime défi : trouver une famille pour la vie.