Trouvés seuls dans un jardin, ces chatons de 3 semaines trouvent un foyer à temps pour passer l'hiver au chaud

Butterball et Wishbone ont été trouvés seuls dans un jardin. Après avoir été placés entre les mains bienveillantes des bénévoles de Tails High (États-Unis), les chatons âgés de quelques semaines seulement ont pu grandir dans des conditions optimales, loin des dangers de la rue.

Âgés de 3 semaines seulement, Butterball et Wishbone ont été découverts seuls dans un jardin. Leur maman n’est jamais revenue. Inquiet pour leur bien-être, un bon samaritain a contacté l’association Tails High, qui a immédiatement accepté de les prendre sous son aile. C’est ainsi que les minuscules boules de poils se sont retrouvées en famille d’accueil.

Comme le rapporte Love Meow, l’organisme s’est associé à un autre groupe de sauvetage pour retrouver la mère et la faire stériliser.

© Tails High

Des conditions optimales pour grandir

Au sein de leur petit nid douillet, Butterball et Wishbone avaient besoin de soins en permanence. En plus d’être régulièrement nourris au biberon, ils bénéficiaient d’une source de chaleur pour maintenir leurs corps fragiles au chaud.

Tout au long de cette période, les chatons se sont réconfortés. Ils passaient leur temps à se blottir l’un contre l’autre, et enlaçaient leurs petites pattes.

© Tails High

En grandissant, les jeunes félins sont devenus plus curieux. Ils ont commencé à explorer les environs, sous le regard attentif de leurs bienfaiteurs. Très câlin, Wishbone a pris l’habitude de se frotter contre les jambes.

Quant à son frère, il s’est transformé en une véritable boule d’énergie ! « Quand il ne court pas partout à la recherche d'un compagnon de jeu, il grimpe sur votre épaule pour se blottir contre vous et faire une petite sieste des plus agréables », confie l’association.

© Tails High

Les chatons sont disponibles à l’adoption

« Âgés de deux mois, ces deux frères gris tigrés sont devenus des chatons confiants, affectueux et joueurs, poursuit l’organisme, avec des noms comme Butterball et Wishbone, il est tout à fait logique qu'ils trouvent leur famille à l'approche de Thanksgiving. »

En effet, le premier se traduit littéralement par « boulette de beurre », et le second se rapporte à l’os des vœux (os en forme de « V », que 2 personnes tirent simultanément sur chacun des côtés jusqu’à ce qu’il casse ; celui qui garde en main le morceau le plus long verra son souhait s’exaucer).

© Tails High

En attendant de mettre la patte sur la famille d’adoption idéale, les chatons continuent de s’épanouir dans leur foyer d’accueil et de savourer la seconde chance qui leur a été offerte. Sans ce sauvetage, ils n’auraient probablement pas survécu à l’extérieur.

© Tails High