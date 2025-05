À peine sauvée de la rue, une maman chat accepte de prendre soin d’une portée de chatons en plus de la sienne

Les animaux sont capables des gestes les plus désintéressés et touchants qui soient. Une maman chat l’a récemment prouvé en acceptant de s’occuper de chatons qui n’étaient pas les siens. Pourtant, elle venait à peine d’être sauvée de la rue avec sa propre portée.

Leanne est bénévole au sein de Whiskers-A-GoGo, une association de sauvetage de chats. Un jour, elle reçoit un appel pour lui signaler la présence d’une chatte et de ses petits vivant dans un trou entre 2 immeubles. Situé à proximité de poubelles, l’endroit était froid, sale et particulièrement insalubre.

Sans hésitation, la bénévole a recueilli la petite famille féline dès le lendemain matin. Et il était temps, comme elle le déclare au site Lovemeow : “Ces petits chatons gris et blanc commençaient déjà à sortir du trou et à monter sur le trottoir, près d'une rue très fréquentée. Il n'y avait pas de temps à perdre”.

© whiskers_agogo / Instagram

Si les chatons se sont rapidement habitués aux humains du fait de leur jeune âge, la mère, quant à elle, s’est montrée plus farouche. Il a donc fallu ruser à coups de thon, de poulet cuit au four et de l’aide précieuse d’un voisin pour amadouer la maman chat.

Hébergée avec ses petits chez Leanne en tant que famille d’accueil, la chatte au caractère bien trempé a été baptisée Bay Ridge Mama, en référence au quartier de Brooklyn (États-Unis) où elle a été trouvée. L’histoire aurait pu s’arrêter là pour la mère et ses chatons, mais un événement inattendu va de nouveau perturber sa vie mouvementée.

© whiskers_agogo / Instagram

En effet, peu de temps après avoir recueilli ses petits protégés, Leanne a eu la drôle de surprise de trouver 4 chatons gris devant une maison. Malgré le temps froid et humide, la samaritaine a tout de même attendu la fin de la journée, au cas où leur mère viendrait les chercher. Malheureusement, cette dernière ne s’est pas présentée. Leanne a donc décidé de prendre les petits avec elle et de les montrer à Bay Ridge Mama en “lui demandant très poliment si cela ne la dérangerait pas de nourrir quatre autres bouches”.

© whiskers_agogo / Instagram

La mère et sa portée ont aussitôt adopté les 4 infortunées boules de poils. De leur côté, Leanne et son équipe n’ont jamais cessé de chercher la mère des 4 chatons. Fort heureusement, la chance était de leur côté et la chatte a pu retrouver ses propres petits.

Après toutes ces péripéties, il reste encore une dernière aventure à vivre pour tout ce petit monde : trouver un vrai foyer et une famille pleine d’amour.

A lire aussi : Ces 2 chattes inséparables ont trouvé une technique infaillible pour capter toute l’attention de leur maîtresse (vidéo)