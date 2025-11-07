Un chat errant "inconnu" s’invite devant sa porte, elle réalise qu’ils s’étaient déjà croisés des années plus tôt

Une amoureuse des chats ne se doutait pas qu’en déménageant, elle retrouverait une âme féline qu’elle avait croisée bien plus tôt qu’elle ne le pensait. D’abord distant, le félin en question allait peu à peu baisser la garde, jusqu’à révéler son incroyable secret.

Eleanor avait déménagé récemment, troquant son ancien appartement contre un nouveau logement dans la même rue. Quelque temps après son installation, en septembre 2025, elle a remarqué un chat bicolore assis devant sa porte-fenêtre. Elle avait déjà croisé ce matou errant alors qu’il côtoyait les 2 chatons qu’elle a recueillis par la suite. La jeune femme avait l’impression de l’avoir déjà vu quelque part auparavant, mais elle n’arrivait pas à se souvenir des circonstances de leur rencontre.

Quoi qu’il en soit, elle a pris l’habitude de lui donner à manger, mais il ne se laissait jamais approcher. Cette fois-ci, néanmoins, son comportement était bien différent. “Il m'a laissé ouvrir la porte et poser la boîte de nourriture devant lui, raconte Eleanor à The Dodo . J'ai fermé la porte doucement pour le laisser manger tranquillement. Il a fini sa boîte, puis il est resté là.”



Eleanor

Elle est alors revenue le voir en lui proposant une gamelle de croquettes, puis s’est hasardée à le caresser. Contre toute attente, il n’a pas cherché à partir. “Après quelques bouchées, il a levé la tête, frotté son visage contre ma main et essayé de se faufiler à l'intérieur de ma maison“, relate sa bienfaitrice.



Eleanor

Elle ne pouvait pas le laisser rejoindre ses 6 chats, car elle ne savait pas encore s’il était en bonne santé ou vacciné. Elle a préféré lui laisser de la nourriture et de l’eau à l’extérieur, puis est allée se coucher en pensant qu’il serait parti le lendemain matin.



Eleanor

A son réveil, elle a été surprise de constater que le chat était toujours là, devant sa porte. Eleanor l’a emmené chez le vétérinaire. L’examen a révélé qu’il était positif au virus de l'immunodéficience féline (FIV) et infesté de puces. Dans ces conditions, il lui aurait été presque impossible de trouver une famille. Elle a donc décidé, avec son compagnon, de l’adopter, et l’a appelé Hank.

Quelques semaines plus tard, alors qu’elle parcourait d’anciennes vidéos sur son téléphone, elle en a trouvé une qui a expliqué cette sensation de déjà-vu qu’elle avait éprouvée en septembre. Elle l’avait effectivement déjà rencontré en janvier 2023.

“J'ai mis un moment à réaliser que c'était Hank”

Eleanor habitait encore son ancien appartement à l’époque. Ce même chat s’était présenté à sa porte en quête de nourriture, mais il prenait la fuite chaque fois qu’elle tentait de l’approcher.

“Je suis tombée sur la vidéo du chat noir et blanc tout doux de mon ancien appartement, dit-elle. J'ai mis un moment à réaliser que c'était Hank, mais après avoir comparé les marques, j'ai compris que c'était bien lui, à l'époque où il avait sa fourrure ! J'ai immédiatement montré les vidéos et les photos à mon compagnon, et nous étions tous les 2 abasourdis !”



Eleanor

Hank a suivi ce couple jusqu’à sa nouvelle maison, qui est devenue la sienne. Il est aujourd’hui le 7e membre félin de cette chaleureuse famille.

Eleanor