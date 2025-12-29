Alors que ses adoptants sont tout excités de lui faire découvrir la neige, ce chat Sibérien préfère retourner à l'intérieur pour profiter du chauffage (vidéo)

Chez nos amis félins, les premières fois réservent parfois leur lot de surprises. Pensant offrir une belle découverte à leur chat adopté récemment, un couple ne s’attendait pas à une réaction aussi catégorique. Face au manteau blanc qui recouvrait le jardin, Sergei, un adorable Sibérien d’ordinaire curieux, a préféré ignorer son héritage génétique.

Un sous-poil très fourni, un poil de garde et un poil de couverture… Le moins que l’on puisse dire, c’est que la fourrure du Sibérien lui confère une bonne protection contre le froid et l’humidité. Ajoutez à cela des pattes larges, facilitant la marche sur la neige, et vous obtenez un chat qui est parfaitement “équipé” pour évoluer sans la moindre difficulté sur les surfaces enneigées et sous les flocons.

Cela n’a d’ailleurs pas grand-chose d’étonnant quand on sait que, comme l’indique son nom, cette race est originaire des forêts de Sibérie en Russie.

Sergei est bien un Sibérien, et ses propriétaires s’attendaient donc à ce qu’il gambade joyeusement sur la neige lorsqu’ils lui ont donné la possibilité de la découvrir pour la première fois de sa vie. Toutefois, sa réaction les a grandement surpris.



jaynehilditch / Instagram

Dès qu’il a posé les pattes sur le jardin enneigé de ses humains, il s’est empressé de rebrousser chemin pour retrouver la chaleur et le confort de la maison.

Sa famille vit dans les Alpes françaises. Sa maîtresse, Jayne Hilditch (“@jaynehilditch” sur Instagram), explique à Newsweek qu’elle et son conjoint l’ont adopté en avril 2025 et qu’il est âgé de 9 ans. Il n’avait jamais été confronté à la neige auparavant.

Sergei préfère largement le chauffage à la neige

“Nous avons ouvert les portes du patio pour le laisser sortir, mais il ne semblait pas intéressé, raconte-t-elle. Alors mon mari l’a porté pour voir s’il serait partant une fois tout près. Mais il n’en avait pas du tout envie. Il a fait demi-tour et est retourné trottiner à l’intérieur pour s’installer exactement là où le chauffage au sol est le plus chaud !”

Le couple a pris la décision de ne pas insister. “Vu qu’il n’aime pas la neige, c’est la première et dernière fois que nous essayerons de la lui faire découvrir”, dit, en effet, Jayne Hilditch.

Voici la vidéo montrant la réaction de Sergei, postée le 26 novembre 2025 sur Instagram :

