« Tout ce qu’il voulait c’était que quelqu’un tombe amoureux de lui » : après des mois d’attente, un chat atteint du FIV rencontre enfin son âme sœur

Artie ne laisse pas indifférent avec son doux regard et son pelage roux et soyeux. Après le déménagement de sa famille d’origine, il a connu la rue. Son calvaire a pris fin grâce à un refuge. Après cette étape, tout n’était pas réglé pour le félin, il fallait désormais qu’il trouve sa famille.

« C’est un chat vraiment spécial avec beaucoup d’amour à donner », expliquait un porte-parole de Clifdon Animal Shelter à Love Meow. Artie était un chat d’intérieur, très proche de sa famille, avant de connaître les difficultés de l’errance. Sa douceur et sa gentillesse ont tout de suite conquis les bénévoles. Ces derniers ont œuvré autant qu’ils ont pu pour lui trouver un foyer pour la vie.

Clifton Cats / Instagram

« Son système immunitaire fait qu’il a besoin d’un peu de soins en plus »

Artie n’est pas tout à fait comme tout le monde. Des tests ont montré qu’il était positif au FIV, ce qui indique qu’il est plus fragile et a besoin d’un suivi vétérinaire régulier. Pour autant, sa vie dans une famille n’a jamais été compromise et il s’agira pour ses futurs adoptants de veiller sur lui, en lui assurant des contacts avec des chats eux aussi positifs au FIV éventuellement.

Clifton Cats / Instagram

« Artie a trouvé son chemin vers nous »

Les bénévoles témoignaient de l’histoire houleuse d’Artie, qui a quitté le foyer qu’il avait toujours connu pour séjourner au refuge. Adorable avec toute l’équipe, il était impensable que le chat passe de longs mois au refuge, dans l’attente de sa future famille. C’est pourtant ce qui est arrivé, et le chat dont l’âge a été estimé à 3 ans, était toujours présent 6 mois après son arrivée. Malgré ce long temps d’attente, Artie n’a jamais baissé les bras, usant notamment de son charme pour conquérir le cœur des visiteurs.

« Il a finalement trouvé son humain »

Les journées d’Artie étaient de plus en plus difficiles. Un bénévole expliquait : « Chaque jour, Artie espère qu’aujourd’hui sera son jour, le jour où quelqu’un le verrait tel que nous le voyons : une âme douce qui veut juste se blottir. Malheureusement, chaque jour, il se couche seul, et attend encore et encore ».

Clifton Cats / Instagram

Les espoirs d’Artie ont enfin été entendus et après plusieurs posts sur les réseaux sociaux, une personne a contacté le refuge afin de finaliser une adoption. Artie a désormais un lit à lui, une maison toute entière, et surtout un humain avec qui partager de beaux moments.