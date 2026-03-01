Perché dans un arbre enneigé ce chat Maine Coon s'amuse avec les oreilles d'un âne très patient (vidéo)

Les amitiés les plus précieuses sont parfois les plus improbables. Dans le Maine (États-Unis), des ânes partagent une relation spéciale avec plusieurs Maine Coons. L’un d’eux laisse même l’un des minous jouer avec ses oreilles ! Une amitié inattendue qui a fait fondre le cœur des internautes.

Dans le Maine (États-Unis), chez les McFloofenpant, 7 Maine Coons et un chat tuxedo, partagent la ferme avec 2 ânes, Pablo et Javier. On dit souvent que ces équidés ont besoin de compagnie : ici, ils ont trouvé de tendres amis félins qui viennent régulièrement leur rendre visite. Une douce vidéo publiée sur TikTok et relayée par PetHelpful a particulièrement bien capturé cette adorable amitié inter-espèces.

Un arbre rempli d’amis

Accompagnée d’une douce mélodie de guitare acoustique, la scène se déroule dans un paysage enneigé, sous un soleil d’hiver éclatant. Perchés dans les branches de ce qui ressemble à un véritable arbre à chats, plusieurs Maine Coon observent tranquillement les alentours lorsque leur imposant voisin de prairie s’approche, curieux et paisible.

© @mcfloofenpantfamily / TikTok

L’un des félins tend alors la patte pour saluer son ami l’âne, avant de se mettre à jouer délicatement avec ses longues oreilles, comme s’il avait trouvé son jouet préféré.

De son côté, l’équidé d’un calme désarmant, se laisse faire sans la moindre protestation.

« Amis ! » précise sobrement la légende. À ce stade, difficile d’en douter !

Une connexion touchante

Cette scène aussi touchante qu’apaisante contraste avec l’enthousiasme qu’elle a suscité en ligne. Très vite, les commentaires amusés ont en effet afflué sous la vidéo.

Certains internautes ont plaisanté en demandant où acheter un tel « arbre à chat », ou ont voulu savoir : « Les chats et l’âne sont-ils inclus ? ».

D’autres rêvent d’être témoins eux-mêmes d’une telle amitié. « Quand j'aurai ma propre maison, je prendrai un magnifique âne comme celui-ci et un arbre à chat Maine Coon ! Et je vivrai heureux pour toujours », a ainsi assuré un spectateur.

© @mcfloofenpantfamily / TikTok

Tous sont, en tout cas, fascinés par ce lien inter-espèces et par la confiance entre ces 2 animaux si différents. Finalement, c’est sans doute cette sincérité qui nous touche tant : ces histoires d’animaux nous rappellent ce que l’amitié signifie vraiment, au-delà de toutes nos différences.