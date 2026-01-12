Habitués à enseigner « les bonnes manières félines » à leurs cadets, 2 chats accompagnent un trio de chatons orphelins et les préparent à leur adoption

Cricket, Firefly et Beetle ont poussé les portes du refuge de la Humane Society for Hamilton County (États-Unis) dans l’espoir de prendre un nouveau départ dans la vie. Une fois sevrés, les chatons ont été placés en famille d’accueil, où des félins adultes les ont accueillis à pattes ouvertes et se sont donnés pour mission de les accompagner à chaque étape de leur développement.

Comme le rapporte Love Meow, 3 chatons orphelins ont été pris en charge par la Humane Society for Hamilton County après leur découverte dans la rue. Baptisés Cricket, Firefly et Beetle, ils ont reçu des soins constants de la part de leurs bienfaiteurs jusqu’à leur sevrage.

© Jennifer @newkittensontheblock

Une fois sevrées, les boules de poils ont poussé les portes de leur foyer d’accueil. Jennifer, qui a l’habitude de s’occuper des félins en détresse, a pris le relais de ses collègues avec grand plaisir.

« Ils sont adorables et joueurs, ils adorent l’attention, précise cette dernière, ils ronronnaient quand je leur parlais, alors qu’ils étaient encore dans leur cage de transport. »

© Jennifer @newkittensontheblock

Un soutien précieux

Les jeunes rescapés se sont rapidement adaptés à leur nouvel environnement, et se sont immédiatement attachés à leur mère d’accueil dévouée. Leurs miaulements aigus et leurs petits pas incessants ont vite attiré l’attention des résidents aux longues moustaches, Bear et Bodie.

© Jennifer @newkittensontheblock

Ces derniers ont l’habitude d’accueillir des chatons et de donner un coup de patte à Jennifer. Ils ont ainsi aidé d’innombrables petits orphelins, en leur montrant comment jouer et « en leur enseignant les bonnes manières félines ».

D’abord timides, les 3 nouveaux arrivants feulaient en présence des 2 adultes. Mais très vite, ils ont compris leurs intentions bienveillantes, et sont sortis de leur coquille.

© Jennifer @newkittensontheblock

Le trio a été adopté

Cricket, Firefly et Beetle ont pris l’habitude de suivre les 2 matous et de les imiter. Bear et Bodie leur ont appris à jouer et à gagner en confiance. Grâce à leur soutien, les chatons sont devenus des jeunes chats confiants et épanouis.

Lorsqu’ils furent prêts pour la prochaine grande étape de leur vie, Cricket, Firefly et Beetle ont rapidement été adoptés. Ils ont trouvé leur famille pour la vie à temps pour Noël !

© Jennifer @newkittensontheblock

Quant à Bear et Bodie, les compagnons aux pattes de velours de Jennifer, ils attendent avec impatience le prochain groupe de chatons à « former », mais surtout à chérir de tout leur cœur.