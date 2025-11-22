« Ces méthodes sont beaucoup plus douces pour leur corps », la première salle de sport pour chiens ouvre ses portes (vidéo)

C’est officiel : les salles de sport ne sont plus réservées uniquement aux humains ! Du moins, nos amis les toutous disposent désormais de leur propre endroit pour se dépenser. Si le concept peut faire sourire, ses fondateurs et les adhérents le trouvent particulièrement utile. En effet, il aide à maintenir la santé de nos animaux.

L’activité physique est indispensable pour la santé du corps et de l’esprit de nos chiens. Certains ont d’ailleurs besoin d’exercices spécifiques en fonction de leurs problèmes ou des éventuels soucis qu’ils pourraient avoir en prenant de l’âge. En partant de ce constat, une entreprise de bien-être animal a décidé de fonder Gogogym, la première salle de sport pour chiens.

Comme pour les humains, les chiens doivent pratiquer une activité physique régulière pour rester en forme le plus longtemps possible. Les promenades et moments de jeux sont très importants pour cela, mais parfois, les toutous ont besoin d’exercices complémentaires. C’est ce que leur offre la salle de sport canine, située à Shanghai (Chine).

@euronews.italia / TikTok

Une salle complète

Certains chiens de races particulières sont susceptibles de développer des soucis liés à leurs caractéristiques en prenant de l’âge. Gogogym propose alors d'agir en prévention pour réduire les risques. Des professionnels de la santé canine ont d’ailleurs été formés et travaillent sur place en tant que coachs sportifs pour apporter la meilleure prise en charge possible aux boules de poils. Ces dernières pourront alors bénéficier d’un suivi adapté pour se maintenir en forme à partir d’une évaluation diagnostique.

Pour ce qui est de la salle en elle-même, des équipements qualitatifs donnent aux toutous la possibilité de se dépenser. Les tapis de course, par exemple, leur permettent d’améliorer leur cardio et leur mobilité. En somme, il ne s’agit pas simplement d’une salle de sport, mais d’un espace de bien-être axé sur la santé et le bien-vieillir des toutous.

@euronews.italia ???? Un nuovo centro fitness ha aperto nel West bund di Shanghai, ma i clienti sono tutti cani. Presentato come il primo centro fitness per cani in Cina, Gogogym ha rapidamente attirato l'attenzione dei proprietari di animali domestici desiderosi di mantenere i loro amici a quattro zampe attivi e in salute. La struttura offre idroterapia, tapis roulant subacquei ed esercizi guidati mirati a migliorare la mobilità e la salute generale. "Questi metodi sono molto più delicati sul corpo rispetto ai tapis roulant tradizionali", ha dichiarato la terapista per animali Lu Yilin. I proprietari di cani affermano che la palestra aiuta a gestire il peso e a prendersi cura delle articolazioni a lungo termine per gli animali anziani. #NoComment ???? Continua a leggere su it.euronews.com A lire aussi : Effrayé par une chienne pourtant douce, un chiot disparaît deux jours avant de rentrer grâce à une astuce émouvante ? suono originale - Euronews Italia

Sur les réseaux sociaux, l'annonce de l'ouverture de Gogogym a fait grand bruit. De nombreuses personnes sont persuadées que le concept pourrait apporter beaucoup aux animaux. Peut-être que d'ici quelque temps, nous verrons fleurir des salles de sport canines dans les 4 coins du monde !